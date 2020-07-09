國道塞車有解方！ 運輸學會建議：通行費應提高為10倍

端午連假首日，國道5號連續塞車32小時，創下最長壅塞時段紀錄，引發民怨。為此，交通部委託中華民國運輸學會召集專家學者進行座談，為連假塞車找解方。中華民國運輸學會理事長林良泰今上午召開記者會，提出七項建議，除了擴大高乘載路段、時段外，也建議連假期間，不僅取消20公里里程優惠外，還要加價，差別費率的天花板上限也應該從現行的二倍，提高為10倍。

林良泰分析，根據高公局資料，隨著疫情趨緩，今年端午連假的交通量比去年同期高出許多，其中又以國道五號的狀況最為嚴重，國5之所以會從凌晨開始塞車，主要就是因為需求量過高所致，往年利用連假期間出國的人潮，大多轉為國內旅遊，導致交通量明顯提高。

林良泰也說，連假首日，國5南向交通量有75％來自於國三，15％來自於石碇交流道，10％來自於坪林交流道，加上爬坡道及隧道影響，在連假期間有必要透過分流、減量措施，以確保國道主線的運作順暢。

林良泰建議，現行的常態性高乘載其實還不夠，建議應該要擴大高乘載的路段、時段，例如從是不是國5的每一個匝道口都要實施，現行尖峰時段的三個小時，延長為五個小時、六個小時，高乘載人數也可以考慮從現行的三人，提高成四人以上。

林良泰說，民眾應該要思考，路是給人走的，不是給車走的，交通應該要以人為本。

林良泰也提到，除了高速公路的車流管理外，也建議交通部各機關應該要整合，包括鐵、公路、省道、國道客運、氣象局、觀光局等都應應該要充分整合、協調，不僅讓資訊正確，也達到時間、空間的疏散；另也務必確保1968 App提供資訊的正確性。

此外，對於國5的塞車問題，建議可以藉由台2、台9做疏導，甚至可以透過「預約制」，鼓勵民眾自行上網登錄預計出發時間、預計使用哪一條道路，甚至還可以利用擴大抽獎的方式，鼓勵民眾。

林良泰說，有關單雙號車牌分流以及預約制措施，建議應該要搭配差別費率醫病實施，不過目前受限通行費率不得超過二倍上限的規定，無法發揮差別費率的效果，建議應該要先修法打破2倍上限，至少提高到10倍，才能讓民眾「有感」，進而選擇行走替代道路。