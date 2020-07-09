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當心室內空汙！ 這些情況要留意

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
別以為在家就沒有空汙危害，高雄市環保局提醒，趁室外空品良好天氣，多到戶外走走。圖／讀者提供
別以為在家就沒有空汙危害，高雄市環保局提醒，趁室外空品良好天氣，多到戶外走走。圖／讀者提供

當心室內也有空汙！多數人一天當中可能有過半時間待在家中，高雄市環保局提醒，要適時打開窗戶通風，避免室內空氣過於停滯，如果有開伙，要記得打開抽油煙機，避免PM2.5停留過久，避免潮濕，可以使用除濕機減少細菌、真菌的滋生。

高雄市環保局官方line「空品報你知」提到，如果是空汙季，外頭空氣會比較糟糕，出門最好戴口罩，但人在家中，呼吸到的多半是室內空氣，室內空氣好壞，與健康也大有關聯。

環保局羅列常見的室內空氣汙染物包括，PM2.5、PM10主要由室內燃燒活動造成，如煮飯、抽煙。真菌、細菌主要由密閉潮濕的空間、物品造成，如廁所。一氧化碳主要由密閉空間燃燒不完全造成，如老舊瓦斯爐、熱水器。臭氧主要由辦公室的影印機所造成。

甲醛、揮發性有機物在油漆、黏著劑、建築與裝飾材料、家具、家電用品、清潔劑，都可能含有此物質。二氧化碳主要由多人的室內密閉空間所造成。

上述汙染物對健康有何影響？過多的二氧化碳，可能會產生「病態建築症候群」，症狀包括頭痛、眼、鼻或喉嚨痛的感染、易感冒、皮膚乾燥發癢、嗜睡、噁心、無法專注、易疲勞、對氣味敏感等種種生理不適症狀出現，稱之為「病態建築症候群」。在辦公室想睡覺，不一定是精神不好，可能是二氧化碳過量所致。

甲醛或揮發性有機物，也有很大危害。甲醛的味道很刺鼻，呼吸過量可能導致味覺與嗅覺刺激、咳嗽、喉嚨痛、胸悶嘔吐、致癌等症狀發生。

在室內應適時打開窗戶通風，避免室內空氣過於停滯。在家若有開伙，也要記得打開抽油煙機，避免PM2.5停留過久。避免潮濕，可以使用除濕機減少細菌、真菌的滋生。

環保局也說，室外的空氣，多數時間都是相對不錯的，尤其在夏季，民眾不妨趁著好空氣時，往戶外走走，有益身心靈健康。

PM2.5 甲醛 建築

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