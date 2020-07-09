疫情引爆藝文工作者勞保議題 文化部修法有三大革新

根據調查，台灣藝術工作者半數以上未加入勞保、失業也無相關急難救助機制。文化部昨日預告文化藝術獎助條例修正草案，首度增訂「勞動權益保障」專章，明定中央主管機關得輔導職業工會協助文化藝術工作者加入勞工保險；並得編列預算，協助因職業災害無法工作、收入未達課稅標準的勞工參加社會保險。

文化基本法去年立法完成並公布，第廿條明訂保障文化藝術工作者之勞動權益。文化部表示，文化藝術獎助條例根據此條文增訂「勞動權益保障」專章，包括藝文工作者相關保險制度、訂定承攬工作契約指導原則、提供勞動權益相關資訊、保護智慧財產權及提供遭遇緊急危難之協助，皆有相應之條文規定。

台北市藝術創作者職業工會(藝創工會)理事長蔡坤霖指出，台灣藝文工作者多為無一定雇主，半數以上未加入工會享勞保。而台灣的藝術科系雖多，卻少有老師於課堂上講授勞動權益相關知識，導致台灣藝術工作者普遍缺乏勞權意識。此次疫情爆發，藝文界遭受重創，但多數紓困辦法要求申請者須加入工會，藝文工作者才大夢初醒、加入工會，藝創工會加入人數呈倍數成長。

此次修法，蔡坤霖認為有三大革新。除了輔導藝文工作者加入工會參與勞保、政府編列預算協助藝文工作者保社會保險，並要求承辦藝文採購的單位，必須為採購案件的藝文工作者投保職災保險或其他保險。他指出，如果藝文工作者無力加入勞保，至少工作時雇主可為其加保、提供保障。

草案也明定主管機關得辦理宣導或提供諮詢，協助藝文工作者取得法律與勞權相關資訊，並辦理藝文工作者勞動狀況及勞動環境相關調查。蔡坤霖表示，未來希望相關部會可以在藝文科系提供勞動權益相關課程，協助藝文工作者打造更健全的職涯。