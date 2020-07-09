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定調飛安事故…空巴A330系統失靈 運安會要查

聯合報 / 記者曹悅華／台北報導
華航空中巴士A330系統失效事件，國家運輸安全調查委員會決定介入調查。圖／聯合報系資料照片
華航空中巴士A330系統失效事件，國家運輸安全調查委員會決定介入調查。圖／聯合報系資料照片

今年六月十四日，空中巴士A330驚傳落地降落時三套電腦系統全失效，險滑出松山機場跑道，由於是全球首例，引起航空界高度關注。國家運輸安全調查委員會拍板，該事件符合通報處理規則，定調為「飛安事故」，決定介入調查，盼能更廣泛關注數年來A330相關航空事件系統性技術問題。

航空界人士表示，站在飛安立場，運安會介入調查是好的，主要是透過合作還原事情來龍去脈；另因運安會本身是調查單位，空巴得知運安會要查也會更加謹慎面對。

該班機為華航浦東飛松機的班機，機上八十餘人。在雨天濕滑跑道降落階段，主輪已觸地、反推力準備啟用過程中，駕駛員發現飛控主電腦三套系統、發動機反推力系統、自動煞車系統及減速板均失效，導致飛機減速異常，隨即以人工煞車進行減速，最後停在距離跑道末端九點一公尺處。

民航局上月廿四日發布飛安公告，提醒有相同機型國籍航空公司注意，尤其是降落地點與松機跑道長度類似，更要提前計畫跟預防。目前華航有廿三架、長榮有九架相同機型飛機。

飛安 華航 空中巴士 松山機場 民航局

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