健康你我他╱姑媽戒甜食、打胰島素 血糖控在正常值

有一年，我姑媽常多喝、多吃、多尿、體重一直減輕，身體疲倦、皮膚發癢，她到王慶豐內科診所就診，經王醫師詳細診察，結果是罹患了糖尿病，為慎重起見，尿液送化驗，血糖值頗高。

王醫師開了降血糖的藥，囑咐要天天走路散步，吃飯要定時定量，避免甜食，流行的含糖飲料不能喝了。姑媽按時服用王醫師開的藥，天天散步一兩小時，經過半年多，她的血糖沒有明顯下降，連陰部也出現搔癢症狀，醫師診斷她是「其他型糖尿病」，必須注射胰島素，自從施打胰島素後，姑媽的血糖都在正常值範圍。其實，糖友不必擔心，只要遵照醫師指示施打胰島素，一定可以有正常的生活。

姑媽甜食都戒掉了，喝開水或是喝茶，吃飯定時定量，營養均衡，慢嚼細嚥每口飯嚼30下，唾液充分分泌，有益消化和健康。她會吃養生食品黑巧克力、十穀飯，吃較多的蔬果、不吃肉類，水果選擇吃芭樂、番茄、蘋果、木瓜、鳳梨、葡萄、草莓、柳橙、櫻桃等中低GI值（糖分低）水果。

而且她每天散步兩小時，時時檢測血糖，做家事、讀書、寫作、欣賞古典音樂…，還常聽音樂會、跑圖書館，有時去旅遊，過得逍遙自在。