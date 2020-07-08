工研院「人因照明」 可望改善睡眠品質

有失眠困擾的人可以經由「光照治療」獲得改善。工研院新開發「人因照明」技術，可藉由調整光源波長刺激人體褪黑激素產生，改善睡眠品質，經實驗證明能大幅提升深層睡眠17%。

台北榮總新竹醫院精神科主治醫師林明燈表示，光照治療過去是應用在精神科病房，針對高緯度地區的季節性憂鬱症，作為輔助方法改善睡眠。而工研院新開發的技術，使用自然光，藉由過濾掉會導致病患心情鬱卒的光波波長，讓病患改善病況或睡眠品質，經臨床評估，能大幅降低病患憂鬱症狀，縮短入睡時間。

北榮新竹分院慢性精神病房導入「特殊光譜照護系統」，按照病患的日常生活作息調整不同波長、色溫的照明，院內36床的慢性精神病患可以接受全天候的光照治療。研究結果顯示，病患接受人因照明的光照治療後，總睡眠時數增加了1小時10分鐘，褪黑激素濃度平均增加49.6pg/ml，精神疾病嚴重程度總分改善了38%，顯示光照治療對於慢性精神病人的改善有一定程度的效用。

北榮新竹分院長彭家勛指出，目前全院室內空間在與工研院合作下，創造出人體可感受的自然光晝夜節律，也是首次應用在調整醫院護理人員生理時鐘上；該院護理長王靖儒說，護理站設置人因照明後，會隨時間改變自動調整光照，提醒時間變化不影響醫護同仁工作作息。

工研院光電所總監朱慕道說明，因醫護多採日夜輪班制度，不僅工作時間長，還有大夜、小夜之分，經工研院所開發的「同色異譜人因照明技術」智慧調控不同時段燈光波長，影響護理人員褪黑激素的分泌，改善其生理時鐘與睡眠品質，小夜班人員深層睡眠由8%上升為25%，早班人員的深層睡眠也由12%上升為17%。

工研院表示，未來智慧照明系統還能進一步結合物聯網、人工智慧、可見光通訊等技術，應用於倉儲、零售、長照、盲人導覽等需要特定照明、要求定位精確的場域，成為具有附加價值的智慧系統，展現LED照明技術多元應用的價值。