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宅在家滑手機 小心養出雙下巴

聯合報 / 記者簡浩正／台北報導
雙下巴會嚴重影響臉部線條，甚至會看起來像臉和脖子連在一起。圖╱123RF
雙下巴會嚴重影響臉部線條，甚至會看起來像臉和脖子連在一起。圖╱123RF

新冠肺炎疫情期間，不少民眾減少出門頻率或在家上班，但也出現另一種職災。24歲許小姐疫情期間在家工作快兩個月，常以手機處理公事外，也常追劇、玩遊戲，回公司上班後，發覺聚會拍照下巴總擠出一團肉讓她大驚，趕緊求助醫師改善。

皮膚科醫師彭賢禮指出，雙下巴是下巴的局部脂肪堆積，嚴重影響臉部線條，甚至看起來像臉和脖子連在一起，造成臉大、脖子粗的醜態，除了顯胖，垂垮的肉也顯老。

近期新冠疫情趨緩後，進行雙下巴消脂療程的民眾增加了3成。門診觀察，許多患者其實並不胖、身體看起來很纖細，但雙下巴卻讓他們視覺年齡顯老，臉部線條不俐落。彭賢禮說，造成雙下巴的原因，除了肥胖外，還包括遺傳、老化等因素；此外，現代人常低頭滑手機，長時間不良姿勢累積下，也會養出鬆垮的雙下巴。

如何才能消掉雙下巴？有國外網站及網路針對雙下巴議題，整理出不少改善方法，包括透過按摩滾輪按摩下顎、拉伸頸部肌肉、嘟嘴等方式，可以幫助下巴緊實，讓女性趨之若鶩。

彭賢禮指出，上述方式都沒有科學實證證明可消除雙下巴，頂多能增加下巴皮膚血流，只是讓女性「做心安」的。不過，若是透過減重方法，卻是可以消除下巴脂肪的，但同時需注意的是，如果極短時間內快速減重，反而可能讓皮膚鬆弛，得搭配運動或向醫師諮詢改善。

彭賢禮提醒，愛美是人的天性，不過市面上充斥許多非法醫美針劑、且非法醫美產品事件頻傳，消費者應重視自身權益。

疫情 醫師 醫美

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