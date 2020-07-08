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每年一萬噸雞鴨廢脂肪 農委會開發雞肉香腸搶清真市場

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
家禽脂肪開發利用，可做出美味的油封鴨腿。記者吳姿賢／攝影
家禽脂肪開發利用，可做出美味的油封鴨腿。記者吳姿賢／攝影

全台每年屠宰3億多隻的雞鴨，至少產生一萬公噸以上剩餘脂肪無處可去，農委會畜產試驗所今天發表新技術，利用雞鴨剩餘脂肪開發雞鴨油等延伸產品，從美食擴展到美膚領域，將有24億元以上產值。另外，成功開發「雞油角」取代一般香腸中使用的豬油角，可作為雞肉香腸，被視為未來進軍清真市場的一大利器。

循環農業近期受國際重視，目前雞、鴨油產品在國內外售價每公斤約300到1600元，全台每年雞隻屠宰3億多隻，鴨約3500萬隻，平均每隻雞可取出20至40公克脂肪，鴨約10至30公克，總計台灣每年雞、鴨屠宰剩餘脂肪總量高達1000萬公斤。

過去家禽屠宰分切後的大量剩餘脂肪，主要製成飼料或廢棄，環保處理費用成本高，無法發揮價值，更形成業者困擾。畜產試驗所因應產業需求，歷經五年建立「家禽脂肪萃取與純化技術」，將純化的家禽油脂做多元應用，大幅提高家禽脂肪的商業價值。

目前家禽脂肪開發利用的產品包括雞、鴨油、油封鴨腿、液態潔膚皂、護唇膏、抹醬等。畜產試驗所指出，家禽脂肪經萃取與純化後，可製成液態油與固態油兩種產品。透明清亮呈流動狀的液態雞、鴨油，具有動物油獨特香氣，不飽和脂肪酸達65%以上，發煙點達210℃，適合各種料理方式。固體脂肪則可應用在調理食品、醬料或烘培業等。

畜產試驗所説，家禽類油脂具有豐富的維生素A、E，滑順度佳且不黏膩，可開發製成手工潔膚皂、液態潔膚皂與護唇膏等。另外，目前也嘗試開發「雞油角」取代一般香腸中使用的豬油角，生產雞肉香腸。看好2025年清真食品市場將成長至2600億美元，該產品雖仍處研發階段，商品化後將以先取得清真認證為主。

家禽脂肪開發利用的產品包括雞、鴨油。記者吳姿賢／攝影
家禽脂肪開發利用的產品包括雞、鴨油。記者吳姿賢／攝影

脂肪 護唇 農委會

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