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兒少網路換裸照 兒盟籲家長多關心

台灣醒報 / 記者臧品安╱台北報導
李宏文和許慶鈴呼籲家長，多關心兒少使用網路的狀況，以免受騙。(photo by臧品安／台灣醒報 )
李宏文和許慶鈴呼籲家長，多關心兒少使用網路的狀況，以免受騙。(photo by臧品安／台灣醒報 )

兒童使用網路頻率高，須更加注意網路隱私！兒福聯盟政策中心主任李宏文8日指出，根據兒盟調查發現，36％兒少曾給過網友重要個資，41％兒少認為家長教的網路安全教育沒有用，每5名兒少就有一位曾遇過網友提出危險要求。李宏文呼籲家長平時應養成與孩子討論網路狀況的習慣，成為孩子可以信任訴說的對象。

網路易洩漏隱私

根據調查發現，若有使用交友平台、直播的兒少，其網路危險指數較高，使用App較多、網路使用時間長的孩子其危險指數也較高，國中生的網路危險指數亦顯著較高，進一步交叉分析各項網路危險因子與危險指數，發現若使用時間較長，則網路危險顯著較高，且有使用社交軟體的國中生，其危險指數遠高於國小生。

李宏文指出，每5名兒少就有一位曾遇過網友提出特殊的要求，這些要求中有36.2％要求單獨見面，有46.5％遇到網友要求「情侶」交往，有25.1％曾被要求提供裸露私密的照片或影片。他還提到，有1.9％兒少認同「為了證明自己跟好友或男（女）友的感情，可以彼此互換裸露照」，家長和學校必須教導孩子不落入粉紅泡泡編織的陷阱。

多關心孩子使用狀況

現場請兒福聯盟許慶鈴組長致電13歲少女小星的媽媽（小星曾面臨網友索取隱私照），請小星媽媽分享相關經驗。小星媽媽表示，網友以先上傳自己裸露照的方式，要求小星也投桃報李，幸好小星並沒有照做。她又提醒，若兒少遇到要求私密照的騷擾，記得截圖保留證據，向可信任的大人求助及盡快報警。

兒盟呼籲，家長要多關心兒少使用網路的狀況，平時養成與孩子討論使用狀況的習慣，成為孩子可以信任的對象，並以關心取代責罵、批判。

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