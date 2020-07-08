沒辦法出國宅在家久臥追劇 當心經濟艙症候群也會上身

近期疫情趨緩，民眾開始「報復性出遊」，只是隨著天氣日趨炎熱，不少民眾仍選擇宅在家，醫師提醒，宅在家也要適度的走動，長時間久坐、久臥或是久站，恐會增加血栓的風險，出現類似「經濟艙症候群」，嚴重者恐會引發致命危機。

林口長庚醫院血管外科主任柯博仁表示，血栓為一種凝結血塊，若血液中形成血栓，長久下來，會因為日常的不良行為導致血栓分解速度變慢，而堆積在血管壁中，造成血管內血液堵塞。

血栓可粗分為二種，一種為常見的靜脈曲張，即是淺層的靜脈性栓塞炎，另一種為深層靜脈血栓，又稱經濟艙症候群或空服員症，有些病患發病初期無任何病徵，有些則會出現紅腫、疼痛、發熱等症狀，常發生於四肢，其中以下肢最為常見。

柯博仁表示，典型的深部靜脈血栓症狀為單側下肢腫脹，部分患者有兩側下肢靜脈栓塞症狀，長期久站或久坐者、中老年人、孕婦、血管受過傷者、腫瘤患者等，皆為深部靜脈血栓的好發族群。

當下肢出現異常明顯腫脹，甚至出現胸悶、心跳加快、呼吸困難等合併症狀，一旦血栓經由身體血液流至各器官，極有可能誘發肺栓塞、永久性血管阻塞，甚至嚴重者可能危及生命，呼籲民眾提高警覺，並維持良好的生活習慣。

台大醫院心臟內科主治醫師李任光表示，愛宅在家的民眾，應該遵循六大要點，一為增加活動量，適時起身走動，二為多喝水，降低血液的黏稠度，三為穿著舒適輕鬆的衣服，避免太緊的衣服阻礙血液循環，四為穿醫療等級彈性襪，減少靜脈擴張，五則是平時保持運動習慣，六為控制體重，減輕下半身負擔。