旅遊業境遇特殊 「適者生存」不公平

「疫情下的扭曲產業生態，如何能適用自然淘汰法則？」針對交通部長林佳龍日前對旅遊業「市場重新洗牌、自覺沒競爭力的業者會退場」一說，但日華旅行社總經理林承曄認為「這話太過」，在非自然的產業環境下要談適者生存，對受衝擊的旅遊業者太不公平了。

市場法則適者生存

林承曄則說，「市場本來就是自然淘汰，但前提是要在正常的市場狀態下。」目前的產業不是在正常的狀態，因為台灣是個小島，旅遊產業大部分是在國際旅遊，也就是出國旅遊跟入台旅遊，國內旅遊原本就佔很小一部分，大概只佔6%，要讓另外94%的大餅重新擠壓到6%的市場裡，就會產生扭曲的產業狀況。

國旅自有其生態

「要在非正常的產業狀況下談適者生存，是有一點太過了。」林承曄指出，有些本來就不在國旅範疇的人，要重新進入到這個領域其實有困難，關於國旅，本來大部份消費者是自己自由行比較多，94%都自己訂房、訂車，另外6%才是透過旅行社做團體旅遊，主要是鄰里長、學校、公司行號、機關團體等地旅遊為主。

林承曄說，國旅在舊有的產業結構裡已經被綁定，有自己的規則在裡面，新進者很難進入，要重新適應行內的規則不容易，要讓原本做國外旅遊的業者去擠國內旅遊這一塊，會演變成不對稱、不公平的競爭，如果在這種情況下自然淘汰，可能就真的必須被淘汰，對業者很不公平。

大型業者不易爬起

「其實政府能提供的協助很少，大部分都是業者在自力救濟、自己在撐，看能撐到什麼時候。」林承曄表示，行政院長蘇貞昌曾說有退場機制，不會讓產業很快崩解，但其實他看不懂，因為產業撐不下去就倒了，政府雖然4~6月有提供薪資補助，但6月才把4、5月的錢撥下來，「我們7日才收到通知說要補助。」

「我覺得林佳龍講的也是實情啊！」旅遊品保協會發言人李奇嶽說，政府對於大型的旅遊業者應該要有更多幫忙，主要是國內旅遊產值無法支撐這些大企業的開銷，縮減開銷也是正常的，「這是一個自然法則，政府也不應該多介入。」

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