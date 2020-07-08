青少年轉發訊息 僅2成會主動求證

「多數青少年有自信成為具媒體素養的閱聽人，但事實查證並非如此，仍待教育補強！」金車文教基金會8日報告，8成青少年自評媒體素養分數及格，近9成知道廣告贊助商或政治立場可能會影響新聞內容，但只有2成多會主動批判求證，金車建議透過「警、查、證」打造可靠資訊管道。

警覺、查詢、證明

金車文教基金會執行長曾清芸表示，青少年收到的假訊息以詐騙為主，其次是衛生醫療和政治政策，最喜歡轉傳的訊息前3名是新聞時事、動漫小說、流行時尚，男生喜歡轉傳動漫，女生則喜歡轉傳追星；此外，7成青少年最常接觸、也最信任的媒體是電視，而有高達6成7青少年並沒有使用手機查證訊息軟體。

「8成青少年自評媒體素養及格，平均為74分。」金車文教基金會執行秘書陳建志報告，9成青少年知道媒體立場會影響報導內容，但實踐層面則待加強；建議青少年，有自信具備媒體識讀基礎素養能力，希望還是能「警覺、查詢、證明」，打造可靠資訊管道，讓媒體素養教育更能因時制宜。

查證抵抗假訊息

「自己如果沒有手機也可以跟家人借，我會用一些政府的網站來查詢事實。」北新國小同學吳宣樺說，應該要先認真思考訊息的漏洞，比如說看到眼科醫師說優碘多好的新聞，應該查證優碘是否常用在眼科醫療上。他還舉生活的例子說，很多購物網站買到名模派對裝，但實際穿起來卻像睡衣，就是因為欠缺查證。

「常收到好朋友傳的簡訊或幸運信，但會覺得有點怕怕的，所以還是會轉傳出去。」古亭國小同學劉穎潔說，有時候會收到一些活動連結，點進去之後什麼都沒有，雖然覺得可能是假的，但還是會點點看。經過老師指導，之後看到疑似假訊息，會去做一些查詢，看有沒有經過專家學者認證，才能放心相信。

北新國小教師張嘉倫表示，增加對詐騙訊息現象的理解，孩子就能產生抵抗力。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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