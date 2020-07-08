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毛弟3度擔任愛心大使陪身障者打球 湯姆熊也捐6投籃機

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
藝人邱宇辰（毛弟）現場還與障礙青年小祺一起玩籃球機。記者胡瑞玲／攝影
藝人邱宇辰（毛弟）現場還與障礙青年小祺一起玩籃球機。記者胡瑞玲／攝影

成立33年的心路基金會與湯姆熊歡樂世界共同舉辦「籃得好天天，投籃挺公益」活動邁入第7年，儘管受到新冠肺炎疫情導致上半年營收不理想，湯姆熊仍堅持相挺，並贈送6台投籃機讓心智障礙者每日都能練習投籃，藝人邱宇辰（毛弟）也出席參加。

湯姆熊董事長李祥表示，心路基金會在全台6區皆有服務據點，最近剛新增一批投籃機，因此決定將舊有的投籃機捐給6區基金會，儘管不是全新但還能使用20年沒問題，盼讓熱愛籃球的障礙者有每日練習投籃的機會。

患有威廉氏症候群的障礙青年小祺，平時在加油站從事洗車工作，每周則準時到心路籃球社報到，他表示，練習過程很辛苦，但透過不斷練習增進自己的球技，也會主動向擔任臨時教練的璞園球星請益，自己最拿手的就是帶球上籃。

另一位患有腦醒麻痺的障礙青年阿霖儘管肢體障礙大，仍阻擋不了熱愛籃球的心，阿霖表示，雖然連最基本的運球、投籃要比一般人練習更多次，但他絕不放棄，會努力把每個動作都做到位。

多次擔任臨時教練的球星林耀宗說，障礙青年都很努力、認真練球，多年陪伴下來看到他們不斷的成長真的很感動，也會盡全力、有耐心的指導他們打球的基本功和技；第三年擔任愛心大使的邱宇辰也說，對於他們的進步十分開心，也被他們的熱情及樂觀感動。

心路基金會執行長張玲指出，每年心路基金會皆舉辦大型活動，讓全台6區包含台北、新北、桃園、新竹、高雄、澎湖等基金會的身障者一起交流，也讓大眾更瞭解他們的困境。

會成立心路籃球社是因身障者也會有壓力及脾氣，但他們會有情緒障礙，無法自行抒發情緒，因此透過打球等活動來釋放壓力和情緒，也能增加學習的效率，但不只身障者，一般青少年也可加入一起打球。

張玲說，心路基金會各區服務據點也會幫身障者媒合企業尋找工作，新北就業中心成立10年，每年都能媒合約200名身障者，今年受到疫情影響找工作不易，但仍會努力幫忙尋找工作。

考量身障者的情況，因此多會幫忙媒合超商搬運、美食街碗盤清潔、速食業等，從事較為簡單、內容重複但可負擔的工作內容，一般人或許覺得無聊的工作，對他們來說則會帶來成就感。

另外，今年2月在江子翠成立柏翠非營利幼兒園，除有日間托育、時段療癒外，也有專業人員提供早療服務，讓發展遲緩及障礙孩童在學習黃金階段接受治療，減少未來學習阻礙，目前109年學期已招滿166個幼童。

障礙青年小祺（右）及阿霖（左）儘管有肢體障礙仍不斷努力練習，絲毫不減對籃球的熱愛。記者胡瑞玲／攝影
障礙青年小祺（右）及阿霖（左）儘管有肢體障礙仍不斷努力練習，絲毫不減對籃球的熱愛。記者胡瑞玲／攝影
藝人邱宇辰（毛弟）第三年擔任愛心大使陪伴身障者打籃球。記者胡瑞玲／攝影
藝人邱宇辰（毛弟）第三年擔任愛心大使陪伴身障者打籃球。記者胡瑞玲／攝影
璞園球星會擔任臨時教練，指導障礙青年打籃球的基本功和技巧。記者胡瑞玲／攝影
璞園球星會擔任臨時教練，指導障礙青年打籃球的基本功和技巧。記者胡瑞玲／攝影
藝人邱宇辰（毛弟）第三年擔任愛心大使陪伴身障者打籃球。記者胡瑞玲／攝影
藝人邱宇辰（毛弟）第三年擔任愛心大使陪伴身障者打籃球。記者胡瑞玲／攝影

身障者 心路基金會

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