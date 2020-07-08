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文化部預告修文化藝術獎助條例 增勞動權益保障專章

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導

文化部今（8）日預告文化藝術獎助條例修正草案，以期進一步落實扶持文化藝術工作者及事業，整備文化環境，促進文化藝術永續發展。

文化部指出，文獎條例修法內容主要包含五大重點：第一，明訂各級文化主管機關，增修文化藝術事務範圍及其工作者、事業。第二，精簡現行獎助對象、項目及方式，明定獎補助之基本原則與公開透明原則。第三，增訂「勞動權益保障」專章，從促進社會保險參與、急難救助、智慧財產權保障等層面保障文化藝術工作者。第四，為契合文化施政方針，因應文化環境及多元藝術型態，增訂推動各項藝文政策之相關條文。第五，擴大租稅優惠，促進藝文市場及鼓勵藝術創作。

在勞動權益保障方面，配合文化基本法第二十條規定，為保障文化藝術工作者之勞動權益，特別增訂「勞動權益保障」專章，在保障藝文工作者之相關保險制度、訂定承攬工作契約指導原則、提供勞動權益相關資訊、保護智慧財產權及提供遭遇緊急危難之協助作為等，皆有相應之條文予以增進勞動權益之保障。

此外，為鼓勵捐贈經主管機關依法指定登錄之有形文化資產，以及為提振藝文產業市場、鼓勵年經藝文工作者創作等，訂有相關租稅優惠。包含捐贈有形文化資產予政府者，得依法列舉扣除或列為當年度之費用，不受金額限制，且不受所得基本稅額最低稅負規定；以及個人創作藝術品之首次售出所得，不計入個人綜合所得稅；文物或藝術品交易之所得，不併計個人綜合所得稅額等。

文化部表示，「文化藝術獎助條例」修正草案自今日起預告60日，廣徵藝文團體及民眾意見，進行彙整研修後送行政院審議。

文化部 文化資產

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