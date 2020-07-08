快相約早起看天文奇景 隔23年再現肉眼可見大彗星

天文迷注意！這幾天清晨4點多天亮前趕快抬頭往東北方看，在魚肚翻白之處可以肉眼見到近23年來最明亮的彗星C/2020 F3(NEOWISE) 。C/2020 F3(NEOWISE) 彗星是今年3月27日由NASA紅外線太空望遠鏡所發現，7月3日通過近日點後，目前全台都可以裸眼觀賞到。這顆彗星預計7月中旬前的日出前在東北邊與7月中旬後的日落後在西北邊，都可用肉眼觀測到。天文迷顏鴻選今天清晨在台南就以相機鏡頭輕易拍攝到長長的彗尾與明亮的彗核，顏鴻選估計亮度應該接近零等。

顏鴻選表示這是繼上個世紀海爾波普與百武彗星之後，北半球再次見到這麼明亮的彗星，想看這顆彗星，在7月11日之前，往東北方的御夫座方向尋找，若是等到七月15日，則要日落後，往西北西方北斗七星(大熊座)方向尋找，這時彗星可觀測時間越長，但亮度將越暗。

連續兩天都拍攝到C/2020 F3(NEOWISE) 彗星的顏鴻選表示，彗星今天比昨天還亮，預計在本周的日出前都是觀測彗星的好時機。

觀測小訣竅： 時間：7月11日前清晨4點到4點半 地點：全台各地。朝東北方望，視野佳光害少的地點。