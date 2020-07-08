類風溼關節炎膝疼痛藥物難控制 醫建議置換人工關節

一名52歲男性罹患類風濕性關節炎因白血球攻擊關節囊，造成關節經常疼痛。他長期服用類風濕性關節炎藥物控制，不過近來疼痛加劇，必須拿著手杖行走，但膝蓋仍會疼痛。醫師檢查，從X光可看出他的左側膝蓋已磨損嚴重，建議置換人工關節，術後一周已不用手杖行走，至今一個月已重回正常步態及生活起居。

長安醫院骨科主任楊志鴻指出，類風濕性關節炎患者早期可以服用消炎止痛藥或口服免疫調節劑來控制及緩解關節腫痛症狀，但這名患者關節疼痛已持續2至3年，且服用類風濕性關節炎藥物已無法控制。

且X光顯示，患者的左膝關節面已像月球表面一樣坑坑洞洞，軟骨在半蹲的情況下也已無空隙，所以建議他透過置換人工關節，解決生活以及行走的問題。

楊志鴻說，類風濕性關節炎是自體免疫系統疾病，好發於30至60歲中壯年族群，女性罹患率是男性的3至4倍；抽菸、高齡、生活環境或習慣不佳等都是危險因子。

由於是身體的免疫系統主動去攻擊關節組織，出現疼痛、僵硬及腫脹感，若未及時治療，關節還可能會因此嚴重變形，影響生活品質，甚至可能侵犯心臟、神經等全器官。

他呼籲，由於類風濕性關節炎初期症狀與其它關節炎、運動傷害、痛風相似，容易延誤就醫。若有關節對稱發炎、早上起床特別僵便、疼痛的「晨僵」現象，且持續2至3周以上，最好盡早就診釐清病因。