「海洋遊憩一站式平台」7月上路 民眾親近海洋更容易

過去民眾要從事海上活動往往需經多個部會核許，不能恣意親近海洋，不過「海洋遊憩一站式平台」今年7月上路後，未來在這個網站申請許可，跨部會一次到位，更能滿足民眾親近海洋的需求。

海洋委員會海洋保育署今、明兩天發表108年度在海洋生態調查、水質監測、海洋汙染防治及資訊系統建置的努力成果，海委會政務副主委莊慶達表示，行政院「海洋遊憩一站式平台」7月已經啟用，民眾將來親近海洋更容易。

莊慶達舉例，過去民眾想潛水，申請許可需牽涉到好幾個部會，臨行前還得攜帶證件，未來透過「海洋遊憩平台」，申請作業一次到位，且這個平台已整合完整的海象、遊憩風險等資訊，更能提醒民眾注意自身安全。讓民眾容易親近海洋，且不會發生意外事故。除此，民眾有任何反映亦可藉此平台表達，會有專人處理。

莊慶達表示，今年是首屆「國家海洋日」，海委會以「向海致敬」為活動主軸，除進行海洋汙染的防治與研究；海洋生態及海洋物種的保育，海洋廢棄物的治理，也委託學術單位做了i Ocean「海洋保育網 」，彙整各部會關於海洋保育的大數據。另推出「一個妙點子救海洋」行動，讓國人能發揮公民科學家的精神，提供治理海洋的妙方。

在鯨豚救援部分，已結合海洋生物科技博物館及成大鯨豚救援中心專家學者及中華鯨豚協會等組職進行援救，台灣陸地面積雖小，周邊海域出現的海洋生物卻占世界十分之一左右，海龜數量更達到三分之一強。針對嚴重枯竭的白海豚，台灣也已公告棲地，致力保育。海廢清理部分，已有近3千艘淨海環保艦隊、逾3千名清理海廢的潛海戰將。

莊慶達說，海洋保育的重點工作亦會將閒置的安檢所轉型為提供遊憩的海洋驛站，或推動海洋保育的態驛站，目前行政院已核列海保署生態保育計畫經費，對於參與的學術單位及志工都是極大鼓勵。另即將送行政院的「海洋保育法」，可望最晚在下個會期能夠通過，未來白海豚棲地及海洋保護區的定義及管理機制若能更明確，將有助於海洋資源的永續發展。