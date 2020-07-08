又一款過動症長效型用藥納給付 估2200人受惠

根據2018年的系統性回顧，台灣過動症盛行率大約4.2%，若沒好好治療，孩子可能長期累積出學業成就低落、人際關係障礙、長期挫折、偏差行為或焦慮憂鬱等問題。目前健保署已給付多款同成份、不同劑型藥物，今宣布新增一種長效型的國產新藥，醫師處方多一個選擇，預計有2200名患者受惠。

台大醫院兒童精神科科主任高淑芬表示，長效型藥物藥效可以持續12小時，但是服藥後大約要等兩小時， 才會達到最高血中濃度。短效型的藥物在服藥15分鐘就可達到最高濃度，但藥效僅能持續三到四小時。短效型藥物就怕忘記吃藥，因藥效過了之後，不專心和過動的情況變明顯，外界不了解的人可能會困惑「為什麼他剛剛可以配合，現在不行？」甚至產生了對方是「故意」的誤解。

高淑芬表示，長效型雖然不怕忘記吃藥，也不用擔心在外吃藥而暴露出自己的疾病隱私，但因為作用時間較慢，所以有些人吃藥後出門，在上午的學習或工作還是不夠專心。因此像是只要上半天班的中低年級學齡兒童，很多還是吃短效型，可以幫助他們到校以後從早自習就能達到理想學習效果，下午到了安親班，家長會委託安親班老師提醒孩子服藥即可。

健保署醫審及藥材組科長連恆榮表示，目前新給付這款長效型藥物是國產的，在台灣為全世界第一個上市的國家，因此有依照健保法要求廠商提出臨床報告，證實其臨床價值包括速效、緩釋、提升用藥遵從性。目前給付45毫克劑型71元、22毫克劑型57元、33毫克劑型69元，價格優於原有的長效型藥物，預計增加健保1200元的財務負擔，2200人受惠。

高淑芬表示，國產新藥的臨床報告已有，不過國際論文還沒發表出來，實際作用都回到醫師臨床經驗來持續觀察。長效型和短效型的藥物的成分相同，只是劑型不同，作用各有優勢，醫師都會依照臨床經驗搭配使用，現在就是多了一個選擇。

健保署今公布6月18日藥物共擬會議通過四項新藥納入給付，包括兩項Ｂ型血友病的基因重組第九凝血因子、一項用於小兒非感染性葡萄膜炎的生物製劑、一項用於過動症的長效型國產藥。