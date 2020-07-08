國人已忘了防疫？發燒、流感變多 急診醫示警：病毒一直都在

由於過去幾個月防疫扎實，新冠肺炎的威脅似已遠離台灣民眾的生活，但有醫師發現，近來發燒、感冒的人越來越多，讓他忍不住發聲提醒「病毒一直都存在」，呼籲國人仍要勤洗手、戴口罩。

受新冠肺炎疫情影響，國人防疫意識抬頭，連帶多項傳染病感染數大幅減少，衛福部疾管署6月初曾公布，今年創下10年來首見腸病毒「根本沒流行」的紀錄，流感就診人數也大降7成，顯見防疫有成。

急診科醫師白永嘉在臉書粉絲專頁「急診醫師的眼睛（白永嘉醫師）」貼出一份民眾得到B型流感的檢驗結果，貼文中寫道「發燒的病人越來越多，流感的病人也增加了」，問大家是否「懶得戴口罩？越來越少洗手？」。

全球新冠肺炎確診人數持續攀升，剛在7月1日創下新增21萬例的單日新高紀錄。「病毒一直都存在」，白永嘉語重心長的說，台灣目前控制得很好，但全球疫情並未趨緩，因此他希望大家能互相提醒，繼續維持「人多的地方戴口罩，常常勤洗手消毒」的防疫習慣。

許多網友也留言表示憂心，「台灣人的通病…忘很快」、「國中高中等學校幾乎沒有學生在戴口罩了，老師也是」、「連去醫院都不戴口罩，還嗆提醒的工作人員『不是解禁了』」、「去急診居然有幾個人都不戴口罩」、「早就不戴口罩趴趴走，看看白屯媽那麼多人沒戴」、「自從所謂的報復性休假，我看到觀光區只剩下一成的人在戴口罩，那一成裡面大部分都是店家」。還有在醫院工作的網友說，他們落實探病限額和實名制，卻被抱怨擾民。