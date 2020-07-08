宅在家也有事 妙齡女滑手機養出雙下巴

新冠肺炎疫情期間，不少民眾減少出門頻率或在家上班，但也出現另一種職災。24歲許小姐疫情期間在家工作快兩個月，常以手機處理公事外，也常追劇、玩遊戲，回公司上班後，發覺聚會拍照下巴總擠出一團肉讓她大驚，趕緊求助醫師協助。

收治許小姐的皮膚科醫師彭賢禮指出，雙下巴是下巴的局部脂肪堆積，會嚴重影響臉部線條，甚至會看起來像臉和脖子連在一起，造成臉大脖子粗的效果，除了顯胖，垂垮的肉也顯老。因此近期新冠疫情趨緩後，來諮詢並進行雙下巴消脂療程的民眾也增加了3成。

而據他門診觀察，許多患者其實並不胖、身體看起來很纖細，但雙下巴卻讓他們視覺年齡顯老，臉部線條不俐落。彭賢禮說，會造成雙下巴的原因也只是肥胖，包括遺傳與老化等都是原因；此外，科技發達，現代人常常低頭滑手機，長時間不良姿勢累積下，也會養出鬆垮雙下巴。

彭賢禮提醒，愛美是人的天性，不過市面上充斥許多非法醫美針劑、且非法醫美產品事件頻傳，消費者應重視自身權益，目前台灣已有食藥署核准的雙下巴消脂針，有超過20個臨床研究支持治療安全性，具有長達5年的安全性追蹤資料。呼籲消費者在進行療程前，應認明並使用經衛福部核可產品，或務必與醫師多加諮詢。