流感腸病毒人數增 醫：新冠肺炎防線鬆慣了社區就完蛋

我國短期商務、境外生和轉機從六月中下旬解禁，指揮中心最快本周再開放外籍人士來台就醫，但近期發現國內流感、腸病毒感染率增加，世衛組織今更證實新冠病毒可空氣傳播，感染科醫師警告，全民個人防線一旦鬆懈慣了，境外開放人數增加，出現漏網之魚，社區就完蛋了。

據衛福部疾管署統計，國內六月七日大解禁前一周，全國腸病毒門急診就診計1286人次，雖目前疫情仍處低點，但六月七日至今，每周腸病毒門急診就診計增加至1300至1400人次；國內六月底門診類流感就診佔比也呈上升趨勢。

振興感染科主任李明政表示，今年二月至五月，國內流感、腸病毒個案與歷年同期相比，減少八成左右患者，都有賴於「勤洗水、戴口罩」個人防線圍堵新冠肺炎，同時也避免其他傳染病長驅直入。六月國內大解禁後，國內流感、腸病毒感染率增加，研判就是因為個人防線鬆散。

雖然李明政不認為新冠病毒可空氣傳播，但他指出，飛沫傳播仍是不可小覷，目前國內社區沒有本土新冠肺炎疫情，民眾洗手次數減少、不再處處戴口罩「六、七月稍微放鬆還可以」但邊境入境者增加，八月起境內感染風險可能再提升，保持良好衛生習慣才是上策。

國內新冠肺炎疫情趨緩，但腸病毒與流感感染率似乎有增加情形，大同醫院院長、高醫大熱帶醫學暨傳染病研究中心主任陳彥旭表示，後者的增加反映民眾可能未落實上述衛生習慣，生活中須多留心，以避免流行病來敲門。

陳彥旭提醒，民眾外出時與他人保持社交距離，無法保持社交距離時即佩戴口罩。一般外科口罩就能阻擋絕大部分的病毒。同時，也要注意勤洗手，以避免手沾染到病毒再誤觸口鼻，使病毒長驅直入。