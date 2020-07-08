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新藥給付救孩童視力 小兒非感染性葡萄膜炎月省2萬7

聯合報 / 記者邱宜君／台北即時報導
本報資料照。
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非感染性葡萄膜炎是一種自體免疫疾病，大人會眼睛紅、痛、畏光、視力模糊，兒童症狀只有視力模糊，不易第一時間診斷出來，但若未能及時有效治療，眼睛受傷不可逆，將漸漸走向失明。由於現有藥物對於兒童患者來說毒性不小，為及早挽救兒童視力，8月1日起健保擴增給付生物製劑用於小兒非感染性葡萄膜炎，為家長省下每月兩劑藥費高達2萬7000多元。

台北榮總眼科部視網膜科主治醫師黃德光表示，非感染性葡萄膜炎是一種會導致失明的自體免疫疾病，有別於其他致盲疾病大多發生在年長者，非感染性葡萄膜炎的病人主要是工作人口、年輕學生、兒童。兒童主要症狀只有視力模糊，常在常規視力保健檢查的時候被懷疑近視，轉診眼科之後確診。

黃德光表示，在台灣，成人加上兒童的患者大約有一萬多人，類固醇及免疫抑制劑是傳統治療方式，但傳統療法對於其中兩成患者來說療效不彰，免疫製劑對於大人就有毒性，對兒童更是毒，因此兒童患者的治療更為棘手。

黃德光表示，孩子免疫系統不健全，全身器官尚未發育成熟，類固醇會影響孩子骨骼發育，八大類免疫製劑只有其中一種對孩子的毒性相對較低，其他七種毒性可能孩子來說更毒，可能導致肝腎功能異常、甚至永久不孕。以前為了保留孩子的視力，不得已用到很重劑量的藥，孩子也會受苦於很多副作用。

黃德光表示，這次健保擴增適應症給付生物製劑，國外已有大規模臨床試驗證實，此生物製劑能有效治療兒童或成人非感染性葡萄膜炎，雖然兒童患者仍有易感染的副作用，但是對於肝腎來說，比其他藥物更安全，不過每個月要打兩劑，價格不菲，如果學生保險或商業保險，負擔沈重。當兒童長大，免疫系統發育健全，有些人就可以維持穩定不發病，或改用其他藥物治療，若還在病情之中就要持續用。

健保署醫審及藥材組組長連恆榮表示，這次納入給付的生物製劑為擴增適應症，同意使用於小兒非感染性葡萄膜炎，預計造福130名患者，每劑健保給付價格為13644元。由於價格高昂，目前優先給付於兒童第三線用藥，如果用類固醇或免疫調節劑仍治療失敗，就可以用健保。

連恆榮表示，另一款同成份的國產生物相似藥，8月藥品共擬會就要報告，「生物相似藥基本上一定會通過，到時符合給付條件的適應症都可以用，」連恆榮表示，例如類風濕性關節炎、乾癬性關節炎、僵直性脊椎炎等。

不過，目前上述生物製劑及生物相似藥，健保適應症都不包括成人的非感染性葡萄膜炎。連恆榮表示，擴增適應症都還可以再討論，也希望廠商願意再降價。

黃德光表示，全台灣有大約兩千名患者需要用到此藥，大多是工作人口，一但失明，對於社會衝擊不小。考量用藥年數長所帶來的財務負擔，仍肯定健保優先保障兒童，不過也希望成年人也有機會也可以用，否則當兒童成長到超過十八歲，病人的財務負擔就很重之外，若因經濟困難中途斷藥，也會增加抗藥性產生的機會。

健保署今公布6月18日藥物共擬會議通過四項新藥納入給付，包括兩項Ｂ型血友病的基因重組第九凝血因子、一項用於小兒非感染性葡萄膜炎的生物製劑、一項用於過動症的長效型國產藥。

健保 患者 視力

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