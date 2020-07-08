三伏貼開跑 可改善過敏性鼻炎、氣喘

國小三年級吳姓學生深受過敏性鼻炎困擾，去年嘗試三伏貼治療後，症狀明顯緩解，今年再預約三伏貼門診。台中慈濟醫院中醫師廖宇晨說，三伏貼治療是藉夏日炎熱與陽氣最旺時，透過灸貼溫藥去除體內寒邪、儲備陽氣，提高秋冬時節抵抗力，達到「冬病夏治」目標。

廖宇晨指出，「三伏貼穴位療法」研究已獲得國際期刊認同，證實治療過敏性鼻炎、氣喘等病人，經由三伏貼療法可以誘發局部免疫反應，進而調節整體免疫系統功能、改善過敏體質，預防或減輕冬天呼吸道相關疾病，連續做3年效果會更顯著。但感冒、孕婦、2歲以下嬰兒、皮膚容易接觸性過敏的人不適合三伏貼治療。

吳姓學生從小遺傳過敏性體質，一到季節交替，猛打流鼻水、打噴嚏，兩眼紅腫嚴重時甚至無法上學，進入青春期後症狀變本加厲，睡前如果不吃抗組織胺藥和使用鼻噴劑，根本難以入眠，家人擔心影響成長發育及課業。

去年夏天，吳姓學生首次接受三伏貼治療，整個暑假幾乎都不必吃藥就能安穩入睡，過敏狀況明顯緩解，效果讓他跟家人都十分肯定，今年台中慈濟醫院三伏貼門診公告後，家長再次預約，期待藉由老祖宗夏季養生妙方，有效調整體質。