快訊

直播／日女接觸者抗體、外國人來台求醫 指揮中心稍晚說明

小孩喊「媽媽沒上車」司機充耳不聞 業者：懲處停駛3天

三伏貼開跑 可改善過敏性鼻炎、氣喘

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
三伏貼治療是藉夏日炎熱與陽氣最旺時，透過灸貼溫藥去除體內寒邪、儲備陽氣，提高秋冬時節抵抗力。圖／台中慈濟醫院提供
三伏貼治療是藉夏日炎熱與陽氣最旺時，透過灸貼溫藥去除體內寒邪、儲備陽氣，提高秋冬時節抵抗力。圖／台中慈濟醫院提供

國小三年級吳姓學生深受過敏性鼻炎困擾，去年嘗試三伏貼治療後，症狀明顯緩解，今年再預約三伏貼門診。台中慈濟醫院中醫師廖宇晨說，三伏貼治療是藉夏日炎熱與陽氣最旺時，透過灸貼溫藥去除體內寒邪、儲備陽氣，提高秋冬時節抵抗力，達到「冬病夏治」目標。

廖宇晨指出，「三伏貼穴位療法」研究已獲得國際期刊認同，證實治療過敏性鼻炎、氣喘等病人，經由三伏貼療法可以誘發局部免疫反應，進而調節整體免疫系統功能、改善過敏體質，預防或減輕冬天呼吸道相關疾病，連續做3年效果會更顯著。但感冒、孕婦、2歲以下嬰兒、皮膚容易接觸性過敏的人不適合三伏貼治療。

吳姓學生從小遺傳過敏性體質，一到季節交替，猛打流鼻水、打噴嚏，兩眼紅腫嚴重時甚至無法上學，進入青春期後症狀變本加厲，睡前如果不吃抗組織胺藥和使用鼻噴劑，根本難以入眠，家人擔心影響成長發育及課業。

去年夏天，吳姓學生首次接受三伏貼治療，整個暑假幾乎都不必吃藥就能安穩入睡，過敏狀況明顯緩解，效果讓他跟家人都十分肯定，今年台中慈濟醫院三伏貼門診公告後，家長再次預約，期待藉由老祖宗夏季養生妙方，有效調整體質。

廖宇晨表示，運用夏至陽氣最盛的時節進行「三伏貼」療法，有助過敏性鼻炎及氣喘等過敏疾病病人，在冬天流行性感冒盛行的季節，減緩過敏的不適。

三伏貼治療是藉夏日炎熱與陽氣最旺時，透過灸貼溫藥去除體內寒邪、儲備陽氣，提高秋冬時節抵抗力。圖／台中慈濟醫院提供
三伏貼治療是藉夏日炎熱與陽氣最旺時，透過灸貼溫藥去除體內寒邪、儲備陽氣，提高秋冬時節抵抗力。圖／台中慈濟醫院提供

氣喘 感冒 慈濟

延伸閱讀

三伏貼7、8月有5時機點 中醫師提醒調理體質注意幾件事

第一名你可能每天都在吃！新十大慢性過敏食物出爐

每天半包菸 35歲工程師心肌梗塞送醫

健康保衛站／孩子遠離過敏原 需超前部署

相關新聞

世衞證實新冠肺炎可空氣傳播 醫師提醒當心醫院這地方

世衞證實新冠肺炎可空氣傳播，國內感染科醫師多認同此觀點，也強調過去半年的防疫經驗，同樣證實目前的感染管控防疫策略是有用的...

流感腸病毒人數增 醫：新冠肺炎防線鬆慣了社區就完蛋

我國短期商務、境外生和轉機從六月中下旬解禁，指揮中心最快本周再開放外籍人士來台就醫，但近期發現國內流感、腸病毒感染率增加...

天氣超熱！ 北市、基隆等12縣市發布高溫警報

受到太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局表示，今天中午前後花蓮縣縱谷、台東縣、新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的...

新彗星C/2020 F3 NEOWISE來了 一般望遠鏡就看得見

國外天文學家用太空望眼鏡發現一新彗星，編號為C/2020 F3 （NEOWISE），北半球包括台灣用一般望遠鏡就都可以觀...

國道指標挨批「不夠直覺」很廢 林佳龍：不夠好就改善

圖文創作者蕭瑩燈日前在臉書上傳一張國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌，有駕駛不小心撞上分隔島，並提到這是長久以來，自己對這...

宅在家也有事 妙齡女滑手機養出雙下巴

新冠肺炎疫情期間，不少民眾減少出門頻率或在家上班，但也出現另一種職災。24歲許小姐疫情期間在家工作快兩個月，常以手機處理...

籲蔡效韓國魄力 承諾2050淨零碳排

「韓國總統文在寅敢承諾2050零碳排，小英總統妳願意跟進嗎？」健康空氣行動聯盟8日指出，空汙不但是是新冠病毒重症致死的重要因子，也逼使韓國226個地方政府宣布氣候緊急狀態，呼籲總統蔡英文提出無煤期程表，追隨韓國總統文在寅腳步，承諾2050年達成零碳排目標。

三伏貼開跑 可改善過敏性鼻炎、氣喘

國小三年級吳姓學生深受過敏性鼻炎困擾，去年嘗試三伏貼治療後，症狀明顯緩解，今年再預約三伏貼門診。台中慈濟醫院中醫師廖宇晨...

新藥給付救孩童視力 小兒非感染性葡萄膜炎月省2萬7

非感染性葡萄膜炎是一種自體免疫疾病，大人會眼睛紅、痛、畏光、視力模糊，兒童症狀只有視力模糊，不易第一時間診斷出來，但若未...

6旬男全身水腫瀕腎衰竭 竟是攝護腺肥大惹禍

68歲林先生因夜間經常不自覺尿床，加上白天不時有漏尿情形，進而就醫，經檢查發現全身水腫、下腹凸出，餘尿超音波顯示餘尿量超...

C肝口服藥恐致肝衰竭 食藥署公告中重度肝損害者禁用

健保給付的C肝用藥「艾百樂膜衣錠」，因國際間傳出不良反應病例，國內也接獲1件死亡、5件黃疸的不良反應通報，因此衛福部食藥...

雲嘉南肝病盛行率高 嘉義長庚治肝癌存活率高於全國

衛福部公布2019年國人十大死因排行榜，肝癌再度蟬聯癌症死亡原因第2名，雲嘉南區肝病盛行率台灣居冠，嘉義長庚肝癌團隊召集...

熱門新聞

年邁拉布拉多被鍊在收容所外 遺留紙條「學不乖」惹網友不捨

新竹喜來登自助餐推1大人用餐 帶1名孩童免費

50多歲女性婦突然認不得家人 原來感染日本腦炎

好運來襲！各星座下半年「幸運月」大公開

紙風車大火一個月了 吳念真被遞「現金信封」感動莫名

影／60小時神救援 南湖圈谷「小花花」平安下山囉！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。