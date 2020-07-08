6旬男全身水腫瀕腎衰竭 竟是攝護腺肥大惹禍

68歲林先生因夜間經常不自覺尿床，加上白天不時有漏尿情形，進而就醫，經檢查發現全身水腫、下腹凸出，餘尿超音波顯示餘尿量超過999毫升，且攝護腺也腫到正常人3倍大，因反覆尿液滯留，造成腎臟感染，已瀕臨腎衰竭階段。

收治林先生的書田診所泌尿科主任醫師周固表示，一般男性膀胱容量約420毫升，但此個案竟導出2公升尿液，是常人的5倍，顯示攝護腺肥大問題相當嚴重，且膀胱已失去功能；進一步檢查發現他不僅有攝護腺肥大，又因糖尿病長期未追蹤治療，導致膀胱神經受損進而傷腎。

周固說，攝護腺肥大的發生率與年齡有關，年過30歲每增加10歲、發生率上升15%，年過90歲的高齡族群幾乎100%有攝護腺肥大；臨床上因攝護腺肥大導致尿滯留，每千人有4.5至18人。

而全身水腫也常與攝護腺肥大有關。周固說，攝護腺肥大會阻塞尿路，導致排尿不順，出現排尿困難、或使頻尿、夜尿、急尿次數增多，或有餘尿感、血尿、尿滯留等症狀，一旦有大量尿液滯留在膀胱中，恐不自覺漏尿，甚至出現尿液逆流，造成腎水腫、腎功能受損而全身水腫。

而在治療上，約4成攝護腺肥大患者只要使用藥物就能逐漸改善，約10%至27%病情惡化者須以手術治療；不過，當攝護腺肥大出現腎衰竭、重複尿滯留、重複泌尿道感染、血尿、膀胱憩室膀胱結石，或藥物治療持續超過一年沒改善，則建議考慮手術治療。