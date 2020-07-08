籲蔡效韓國魄力 承諾2050淨零碳排

「韓國總統文在寅敢承諾2050零碳排，小英總統妳願意跟進嗎？」健康空氣行動聯盟8日指出，空汙不但是是新冠病毒重症致死的重要因子，也逼使韓國226個地方政府宣布氣候緊急狀態，呼籲總統蔡英文提出無煤期程表，追隨韓國總統文在寅腳步，承諾2050年達成零碳排目標。

即刻減碳預防鉅災

「不只棒球『好想贏韓國』，台灣抗暖化也不能輸！」台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，韓國是世界第7大排碳國，能源結構中燃煤比達4成，至今還有60座燃煤電廠，必須在2029年以前淘汰燃煤發電，才能實現其「2030年排碳減半」的氣候承諾。他說，「韓國總統文在寅敢承諾，小英妳願意跟進嗎？」

葉光芃指出，歐盟及英、美、日等，5月都出現當月史上最高溫，台北市6月29日也測得124年來6月最高溫（38.9度C）；中國也在6月份遭逢暴雨狂襲，26個省份淹水釀巨災；日本九州目前正陷入導致20萬人口撤離的洪災。「勿忘八八風災！」他強調，台灣要記取2009年歷經極端氣候鉅災的國難日，切勿重蹈覆轍。

應跟進韓國減碳承諾

「根據2018年統計數據，50年來台灣的男、女性壽命差距已經從4.1歲擴大到6.5歲。」也是婦產科醫師的葉光芃表示，6月下旬剛出爐的聯合國婦女最新統計更指出，新冠病毒確診、重症及致死率都是男多於女；且空汙也是新冠病毒重症致死的重要因子，「所以我們要為了爸爸的健康而走上街頭！」

葉光芃指出，韓國迄今已有226個地方政府宣布氣候緊急狀態，儘管碳排量高，文在寅和首爾市長朴元淳仍願承諾2050淨零碳排。台健空盟呼籲蔡總統宣布氣候緊急狀態，落實深度減碳，並仿效德國組成脫煤委員會，取得跨黨派及各界共識，提出台灣無煤期程表，承諾在2050年達成淨零碳排目標，揮出無煤全壘打。

「為促成反空汙國家隊、反氣候變遷國家隊，8月8日將為『無煤家園』走上街頭！」健康空氣行動聯盟宣布，為了反空汙、抗暖化，8月8日將為了「爸爸」的健康而走，同時紀念極端氣候鉅災的八八風災11年，期許總統蔡英文跟隨韓國腳步，承諾2050年達成零碳排目標。

台健空盟呼籲蔡總統宣布氣候緊急狀態，提出台灣無煤期程表，承諾2050年達成淨零碳排，揮出無煤全壘打。（photo by 台灣健康空氣行動聯盟）

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