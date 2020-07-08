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C肝口服藥恐致肝衰竭 食藥署公告中重度肝損害者禁用

聯合報 / 記者楊雅棠/台北即時報導
食藥署公告「艾百樂膜衣錠」禁用於中重度肝功能損害者。圖／食藥署提供
食藥署公告「艾百樂膜衣錠」禁用於中重度肝功能損害者。圖／食藥署提供

健保給付的C肝用藥「艾百樂膜衣錠」，因國際間傳出不良反應病例，國內也接獲1件死亡、5件黃疸的不良反應通報，因此衛福部食藥署公告，即日起該藥禁止用於中度或重度肝損害或曾發生肝功能代償不全的病人身上。

近期美國FDA發布含pibrentasvir/glecaprevir成分藥品治療中度至重度肝功能損害的慢性C型肝炎病人，可能會引起肝功能衰竭惡化等不良反應的警訊。

食藥署藥品組科長洪國登表示，相關藥品我國目前僅有一張藥證，為「艾百樂膜衣錠」，去年使用人數約1.6萬人。

洪國登表示，該藥物為抗C肝病毒藥物，去年9月便曾發布風險溝通表，提醒醫療人員及民眾注意用藥風險。但因國內曾接獲疑似使用該成分藥品導致肝臟相關不良反應，包含1件死亡、5件黃疸，加上台灣屬於肝病盛行率較高的國家，因此決議新增禁忌症，自即日起日起禁止使用於中度或重度肝損害或曾發生肝功能代償不全的病人。

嘉義長庚醫院副院長盧勝男表示，「艾百樂膜衣錠」為目前少數治療C肝成效頗佳的藥物之一，但其中一個成分為蛋白酶抑制劑，原本就不適合用於嚴重肝硬化的病人，因此在臨床上都很小心。

但盧勝南說，過去罹患C肝來治療者較多嚴重肝硬化的病人，而現在因為C肝只要驗出病毒，就可用藥，因此走到嚴重肝硬化的病人已不多，因此用藥問題不大。

食藥署則提醒，醫師開立處方前應評估病人肝功能情形，再決定是否使用此藥，並於用藥期間密切監測病人肝功能。另外，民眾就醫時也應告知醫師自身完整病史及用藥史，例如是否曾罹患B肝、肝癌或其他肝病等，以便醫師評估，服藥期間若出現疲倦、虛弱、食慾下降、噁心、嘔吐、眼睛或皮膚呈現黃色或糞便顏色變淡等症狀，應立即回診尋求醫師協助。

C肝 醫師 肝硬化

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