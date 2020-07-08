雲嘉南肝病盛行率高 嘉義長庚治肝癌存活率高於全國

衛福部公布2019年國人十大死因排行榜，肝癌再度蟬聯癌症死亡原因第2名，雲嘉南區肝病盛行率台灣居冠，嘉義長庚肝癌團隊召集人胃腸科醫師洪肇宏指出，以近年肝癌5年存活率分析，嘉義長庚極早期與早期病人的5年存活率59.97%，高於全國平均值57.3%，甚至領先全國醫學中心平均59.57%。

洪肇宏說，嘉義長庚極早期與早期病人的5年存活率高於全國平均原因，主要是多年前打造全方位的肝癌多專科醫療團隊，由高雄長庚肝臟移植權威王植熙院長指導建置肝臟移植團隊，以及肝病專家盧勝男副院長計畫性提升硬體設施。

包含採購尖端自動影像融合高階超音波，配合超音波顯影劑，以及運用多針電燒、微波消融治療等新技術，提高對早期肝癌病人的治癒率，並建置可進行全身麻醉肝癌專屬治療室，可同時執行其他胃腸道腫瘤的內視鏡治療。

除傳統外科手術治療及內科局部治療，對於中晚期肝癌患者，近年來嘉義長庚也發展釔90放射栓塞，為嘉義地區唯一可執行此特殊治療的醫院。

肝癌團隊副召集人、一般外科醫師郭亮鉾表示，肝癌病患首次治療選擇方式，以射頻燒灼術增加顯著，近3年成長超過50%，對早期肝癌完全消除腫瘤成功率約86%，局部再發率與合併症小於5%，目前已成為肝癌主要治療方法，我國每年約有1萬例肝癌新案，其中約6分之1選擇射頻消融作首次治療方式。