世衞證實新冠肺炎可空氣傳播 醫師提醒當心醫院這地方

世衞證實新冠肺炎可空氣傳播，國內感染科醫師多認同此觀點，也強調過去半年的防疫經驗，同樣證實目前的感染管控防疫策略是有用的，但特別提醒，留意感染者赴醫院急診造成污染可能性，除醫院要持續落實院內感染管控，民眾出入醫院務必全程戴口罩、勤洗手。

以同樣可空氣傳播的麻疹為例，過去國內多次出現不自知染疫個案，自行到急診就醫，人都離開醫院了，結果病毒還活在空氣中，造成幾個小時後路過的陌生人確診，北醫感染科主任李垣樟說，確實較擔心感染者污染急診，但目前醫院發燒篩檢站分流、動線管理足以避免交叉污染。

「防疫重點不在新冠病毒是否會空氣傳染，現在明明有可用感控措施，不能反而放棄不做。」李垣樟表示，國際疫情仍嚴峻，主要與仍有國家民眾不願落實戴口罩、勤洗手等防疫方法有關。不論醫護人員或一般民眾，只要帶著外科口罩，就不致於病毒橫飛。

但也有感染科醫師不認為新冠病毒具空氣傳播特性，振興感染科主任李明政就是其中一人，他說，飛沫傳播的病毒大約一個人會傳染2到4人，若以空氣傳播的麻疹為例，在沒有群體抗體的情況下，可藉由空氣傳染，一傳十、十傳百。

「如果空氣傳播的事實，台灣不可能只有400多例新冠肺炎確診者，應該四萬多人。」李明政說，病毒一旦可空氣傳播，傳染力就會非常強，病毒將透過氣流瀰漫、均勻分布在整個空間，甚至只是在一家餐廳吃飯，沒有接觸的陌生人也可能感染。

國內清明節連假結束，曾出現一名確診新冠肺炎的酒店女公關，她就是讓李明政確信新冠肺炎不會空氣傳播個案，當時匡列的酒店接觸者卻無人中標，李明政說，若新冠病毒真的可空氣傳播，在極密閉的酒店環境中，不可能沒有人確診。

大同醫院院長、高醫大熱帶醫學暨傳染病研究中心主任陳彥旭表示，新冠肺炎病毒顆粒大小與環境條件有關，舉例來說，如果空氣較乾，就容易形成較小的飛沫核，並在空氣中飄浮較久才會落下。

如果新冠病毒如此漂浮於空氣，傳播距離較遠，可能帶來的感染影響會擴大。不過，目前歐美有許多研究顯示人與人保持社交距離能有效降低感染風險，類似的研究結果顯示，新冠病毒的感染，可能還是以飛沫或接觸傳播為主要途徑。

因此，提醒民眾外出時與他人保持社交距離，無法保持社交距離時即佩戴口罩。一般外科口罩就能阻擋絕大部分的病毒。同時，也要注意勤洗手，以避免手沾染到病毒再誤觸口鼻，使病毒長驅直入。