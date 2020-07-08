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新彗星C/2020 F3 NEOWISE來了 一般望遠鏡就看得見

聯合報 / 記者鄭國樑陳夢茹／桃園即時報導
新彗星C/2020 F3 NEOWISE，拍攝者位置在新竹寶二水庫。圖／台灣親子觀星會提供
新彗星C/2020 F3 NEOWISE，拍攝者位置在新竹寶二水庫。圖／台灣親子觀星會提供

國外天文學家用太空望眼鏡發現一新彗星，編號為C/2020 F3 （NEOWISE），北半球包括台灣用一般望遠鏡就都可以觀賞，有高倍鏡頭更佳，預估繼上個月日環食之後，這次追星有機會再掀起另一波天文熱。

中央大學天文所博士後研究員林忠義也在追蹤，他說要觀看這顆彗星，7月中旬以前最好的時段為日出前，朝東北東，中旬以後就要等日落後朝西北西方，除了望遠鏡，運氣好在光害低的地方肉眼也有可能看見彗星。

不僅國外已經觀測到C/2020 F3 （NEOWISE）彗星，台灣目前也有業餘天文學家像台灣親子觀星會拍到，中央大學鹿林山天文台因為玉山山脈擋住視角，目前觀測角度不好，不過還是有拍到彗星行蹤。林忠義說，觀察這彗星的最佳時間為七月下旬，是北半球經過海爾波普、百武彗星之後，再一次出現難得亮度和距離用肉眼可以看見的彗星。

林忠義接受媒體訪問時表示，現在（7月中旬）要觀賞C/2020 F3 NEOWISE彗星是日出前，朝東北東方向的御夫座尋找，可以明顯看見托著「尾巴」的彗星；到7月下旬要等日落後往西北西方大熊星座尋找，這時候可以觀測彗星的時間會一天比一天長，但是亮度越來越暗。

林忠義說明，過去許多彗星被發現的時候，雖然預測肉眼可見，但是這些彗星經過太陽前後時分裂或亮度低於預期而看不見，C/2020 F3 NEOWISE在北半球肉眼看得見，因此引起天文迷熱情追蹤和討論。

台灣親子觀星會理事長江英瑞說，他這幾天在高雄市鳳山區鳳鼎路，用一般雙孔望遠鏡就可以很清楚看見彗星，最好的時間為凌晨4點至4點半，往東北方約10點半位置，只要還平面10度以上沒建築物或雲層阻礙都看得見，不過如果碰上曙光或其他光源干擾，可能沒辦法用肉眼直接看見彗星。

江英瑞表示，這是一顆新的彗星，當初是美國太空總署衛星太空望遠鏡拍到畫面，公布以後全世界天文迷開始追蹤，台灣很幸運在7月用一般望遠鏡就可以找到這顆彗星，其實就像林忠義研究員說的，每年都有彗星，但是能用一般望遠鏡觀賞的不多，台灣過去較有名的是觀賞「海爾波普」彗星，這次媒體採用C/2020 F3 NEOWISE照片，是台灣親子觀星會會員在新竹寶二水庫拍的畫面，另一個觀星社團還有人PO縮時攝影和會員分享。

彗星 太空 親子

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