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歷經波折！台首艘橫渡太平洋帆船「自由中國」落腳海大

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
台灣首艘橫渡太平洋帆船自由中國號落腳海大，今天開幕。記者游明煌／攝影
台灣首艘橫渡太平洋帆船自由中國號落腳海大，今天開幕。記者游明煌／攝影

65年前創下台灣第一艘木造帆船橫渡太平洋紀錄的「自由中國號」，2012年運返基隆修復後，文化部、國立台灣海洋大學、張榮發基金會等單位合力推動「自由中國號」展存計畫，把船移到海大展出供民眾參觀，今天文化部長李永得參加揭幕儀式。

自由中國號全長21.3公尺、船寬5.2公尺、總重量43.17公噸、航速平均3.7浬。2012年運返基隆，文資局規畫由國立海洋科技博物館後續展存，但因各種因素，經過近8年的時間，修復後的船體一直閒置在海科館的探索館外的預定地，一度將被送往台南。

海洋大學在文化部支持下接手推動後續展存計畫，並得到財團法人張榮發基金會的支持，今年2月28日將「自由中國號」運至海大商船學系館外靠舊北寧路側，並建置「航海園區」，經過4個多月的努力，將具有歷史文化意義超過100年的古帆船重現。

自由中國號前身是19世紀末由福州馬尾船廠製造的漁船，原名為「勝孝利號」，當時由周傳鈞等人計畫要駕船到美國參加第125屆橫渡大西洋國際帆船大賽，因而找到這艘木帆船，更名「基隆號」準備參賽，之後由當時的省主席嚴家淦更名為「自由中國號」。

1955年4月4日，由周傳鈞號召种玉麟、胡露奇、陳家琳、徐家政、美國駐台副領事麥克文等人，駕駛著「自由中國號」從基隆正濱漁港出發，歷經114天橫渡太平洋，到達美國西岸舊金山，雖然抵達時已經錯過比賽，但卻也完成橫渡太平洋的壯舉，當時引起各界矚目，極具歷史意義。

李永得表示，從工法推估自由中國號的打造年限可回溯到1890年，可以說是全球僅存的木造百年帆船，如此珍貴的文化資產，政府、民間一起努力保存，未來推動「向海致敬」政策，這艘船是不可或缺的元素，期望透過戶外展示園區，再次將自由中國號橫越太平洋的壯舉、以及不畏困難挑戰的冒險精神展現給民眾。

海洋大學校長張清風說，自由中國號1955年從基隆出發，途經釣魚台、沖繩、橫濱，最後跨越太平洋，抵達美國舊金山，創下臺灣第一艘木造帆船橫渡太平洋的紀錄，在海外漂泊了57年，當年從正濱漁港出發必須將他留在基隆，在海洋大學找到了永久的歸宿。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，此次協助船體維護作業，並舉辦推廣活動，希望喚起民眾對海洋文化的興趣與關懷。

台灣首艘橫渡太平洋帆船自由中國號落腳海大，今天開幕。記者游明煌／攝影
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台灣首艘橫渡太平洋帆船自由中國號落腳海大，今天開幕。記者游明煌／攝影
台灣首艘橫渡太平洋帆船自由中國號落腳海大，今天開幕。記者游明煌／攝影
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台灣首艘橫渡太平洋帆船自由中國號落腳海大，今天開幕。記者游明煌／攝影
台灣首艘橫渡太平洋帆船自由中國號落腳海大，今天開幕。記者游明煌／攝影
台灣首艘橫渡太平洋帆船自由中國號落腳海大，今天開幕。記者游明煌／攝影
台灣首艘橫渡太平洋帆船自由中國號落腳海大，今天開幕。記者游明煌／攝影

基隆 海洋大學 舊金山

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