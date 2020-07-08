五大森林遊樂區遊程開賣 巴士天天出發一人成行

國內新冠肺炎疫情趨緩，國旅需求大幅增加，為提供民眾親近自然的旅遊方式，林務局與雄獅旅遊今天宣布，「幸福・森在其中」遊程正式開賣，主打內洞、八仙山、大雪山、奧萬大及太平山等五大國家森林遊樂區的生態旅遊，從今年8月1日起，「安心旅遊巴士」天天出發，一人成行說走就走。

林務局長林華慶表示，林務局從中海拔到低海拔有18個森林遊樂區，無論生態、歷史或文化，都有非常豐富多樣性，每個森林遊樂區面貌都不同。但是，過去絕大部分森林遊樂區聯外交通沒有公共運輸，因此去年就希望跟雄獅合作，針對目前還沒有公共運輸的森林遊樂區，開行「天天行的巴士」。

林華慶說，剛好準備推動時，就適逢台灣疫情準備逐步解禁，8月1日起推出的行程，包含五大森林遊樂區、11條天天行的路線、20個遊程。只要參加任何一個遊程，就會有部落特產等伴手禮，藉由帶動旅遊風潮，還能嘉惠周邊部落山村經濟。

林華慶指出，森林遊樂區因疫情關係，遊客量比往年少了兩成，但跟雄獅共同行銷後，絕對可以在下半年補回來，甚至加倍，希望在山林承載量之下，讓國人、旅遊業、周邊山村民眾達到三贏。