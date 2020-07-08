血友病長效新藥納給付 病人每月約30萬藥費健保出

台灣每六萬人就有一名Ｂ型血友病患，過去病友必須每周兩次注射凝血因子，但有些年幼或年長的病友，因為某些因素，一周只能注射一次，藥物代謝掉後就會有易出血危險。值得慶幸的是，最快8月1日起健保署就給付長效型藥物，藥費雖高，但由於給藥頻率減半，健保其實還倒省錢，醫師也高度肯定，認為這次給付通過，對於病友來說是重要突破。

三總血友病防治及研究中心主任陳宇欽表示，血友病主要有Ａ、Ｂ、Ｃ型，以缺乏第八凝血因子的Ａ型最常見，發生率為萬分之一，其次為缺乏第九凝血因子的B型，發生率六萬分之一，Ｃ型是缺乏第十一凝血因子，發生率是50萬分之一。Ａ、Ｂ型血友病是性聯隱性遺傳疾病，99%都是男性。

陳宇欽表示，針對Ａ型血友病的凝血因子長效型製劑去年已經納入健保，而且有兩種選擇，病人每週注射次數從三次減到兩次，臨床上觀察到病友反應都很正向，因為光是打針的心理負擔就減少很多。

陳宇欽表示，現在第九凝血因子的長效型製劑終於納入給付，對於Ｂ型血友病患來說是重要的突破。因為有些小孩或長者、成人，要靠家屬幫忙注射，但他們血管很難打，所以一周只能注射一次，藥物代謝掉之後，就會掉入易出血的危險期。

健保署醫審及藥材組組長連恆榮表示，這次納入給付的基因重組第九凝血因子有兩種，每周每人每公斤的藥費分別是1715元、1425元，以50公斤成年人為例，一周藥費分別是85750元、71250元，8月起將由健保來給付。但由於一周只需要注射一次，所以健保預估可節省500到1650萬元，未來五年受惠人數大約是57到148人。

陳宇欽表示，因為血友病基因突變比較複雜，目前還無法透過新生兒篩檢找出來，通常都是有症狀才會發現，因此家長的警覺性非常重要，在臨床上就遇過幾位孩子是因為打預防針之後瘀青，才發現有重度的血友病。如果發現孩子打完預防針以後，瘀青特別大塊，或是發現孩子抱一抱或跌倒就很容易瘀青，建議要進一步檢查。

健保署今公布6月18日藥物共擬會議通過四項新藥納入給付，包括兩項Ｂ型血友病的基因重組第九凝血因子、一項用於小兒非感染性葡萄膜炎的生物製劑、一項用於過動症的長效型國產藥。