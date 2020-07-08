偽出國夯！ 桃機擬推搭機環島 林佳龍：觀光產業的創新

新冠肺炎疫情衝擊全球，松山機場日前舉辦「偽出國」出入境體驗，引發熱潮。桃園機場更進一步，預計推出「搭機環島」遊程，由國籍航空業者提出計畫，讓旅客搭機飛離台灣領空，在機上享用飛機餐、欣賞空中景色，下機後還可到免稅店購物。

桃機「搭機環島」的遊程，迅速在網路上引發熱烈討論，不過也遭外界質疑可行嗎？對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，大家在找出路，值得鼓勵，不管是偽出國、類出國，繞台灣跨海出國再回來，還是跳島郵輪等，這些都是我們觀光產業的一種創新。

林佳龍說，站在交通部的角度，我們都是盡量協助，最後也還是要通過指揮中心、主管單位的審查。

此外，對於國道連假塞車的檢討措施，林佳龍說，高公局已委託中華民國運輸學會召開座談會，針對國道交通的疏導措施進行檢討，特別是連假期間，大家的討論非常熱烈，就是減量、分流。

不過林佳龍也說，哪些措施比較有效，會再進行彙整，一周後向交通部提出檢討建議報告。