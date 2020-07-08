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台韓觀光高峰會8月登場 林佳龍：盼指揮中心專案同意
受到疫情影響，國境遲未解封，儘管交通部有意和疫情控制良好的國家合作，形成「旅遊泡泡圈」，不過至今遲未有下文，遭立委批評旅遊泡泡成了旅遊泡沫，再這樣下去，很多觀光旅遊業者都要收攤了。
對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，目前國境風險嚴管，國內鬆綁，所以大概會有三個月到半年的時間還是以擴大國旅，且是以提升深度旅遊的品質為目標，至於國門怎麼鬆綁，我們還是要團結支持指揮中心，不容大意。
林佳龍說， 前一階段防疫成果得來不意，要怎麼樣在這個基礎上逐步鬆綁，交通部也有對所謂的泡泡旅遊圈，也就是和特定對象與地區進行鬆綁，這些都有歸化，像是最近機場的中轉，就是向指揮中心提出來的，另外像是商務洽談的機制，也可以考慮在機場、指定的旅館進行。
林佳龍提到，台韓觀光高峰會即將在八月舉行，這些特定的人對防疫很重視，是不是專案性的同意開放，我們都有規劃。
林佳龍說，防疫不容大意，大家都希望可以盡快開放，可是也看到很多國家解封後失控，我們珍惜得來不易的成果，也要進一步進行國境開放的規化，一切都配合指揮中心，像是中轉、商務洽談、專案申請的會議等。
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