加熱菸草產品獲美國認可為風險改良產品

美國食品藥品管理局（FDA）7月7日許可IQOS加熱菸草產品，可以作為風險改良菸草產品銷售。

FDA菸草產品中心主任哲樂（Mitch Zeller）表示，FDA是要透過業者申請風險改良菸草產品的過程，確保消費者認識到，使用降低風險或減少接觸有害物質的菸草產品，是有科學證據的支持的。

申請公司提交數據顯示，使用這個特定產品，可以幫助成癮的成年吸菸者，擺脫燃燒紙菸，減少其對有害化學物質的接觸，但前提是必須完全轉換使用。

他說，FDA密切監視消費者如何使用IQOS，確定這些產品是否滿足這些可能，並且不會引起更多青少年使用。重要的是，目前不使用菸草產品的人，尤其是青少年，不應使用這個產品或任何其他菸草產品。

加熱菸草產品透過電子裝置加熱菸草棒，產生含有尼古丁的氣霧。FDA在2019年4月通過IQOS加熱菸草產品的上市申請，現在是認可這項產品，可以作為風險改良菸草產品進行銷售。

FDA認可這種產品為風險改良產品，主要是這個產品只有加熱，沒有傳統菸品的燃燒菸草，減少有害及可能有害化學物質的產生。由於加熱菸草產品沒有燃燒菸草，與香菸的煙霧相比，大幅減少有害及可能有害化學物質的產生。從燃燒香菸轉換為加熱菸草產品，可顯著減少人體接觸15種特定有害及可能有害化學物質。

FDA同時要求生產IQOS的公司，必須進行上市後的監督與研究，包括使用模型分析，進行嚴格的毒理研究，協助預測使用者的潛在不良反應。必須監控青少年對這個產品的認識和使用，以確保不會對青少年使用，引發未預期的後果，定期報告有關預防青少年使用和接觸的作為。