6月雨量僅29毫米 花蓮瑞穗茶葉旱害每公頃救助5萬元

花蓮瑞穗鄉舞鶴地區盛產茶葉，近日深受旱害，茶葉都枯了。花蓮縣政府表示，中央公告啟動救助方案，茶葉救助額度為每公頃5萬元，申請災害救助期間為即日起至7月17日止，例假日照常受理，符合資格者須損失2成以上，救助以一次為限。除此之外，農會建議稻農分批插秧，避免水源不足。

茶樹生長最適宜的平均溫度在18至25°C之間，且需要多量而分布適當的雨量。但近來舞鶴台地的茶產區，因氣候異常，6月的雨量僅29毫米，且30度以上最高溫度天數多達28天，加上現有的灌溉水源有限，導致茶樹乾枯。

縣府農業處指出，除了茶葉外，瑞穗盛產鶴岡文旦，不過文旦屬耐旱作物，尚無災情，剛好稻米一期都已收割，沒有受到影響；至於接下來的金針花因氣溫忽冷忽熱，花期受影響，今年會開比較晚，其他目前也暫無出現嚴重旱害的作物。提醒農民若有災情，可向農會或鄉鎮公所回報，經由農糧署、農改場及縣府會勘後，認定受災2成以上、無收穫面積佔農作面積5％等，才有可能啟動救助方案。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，鶴岡有少部分咖啡樹受到旱害，不過範圍不大，農委會今年已核定800萬元經費，規畫整理水源地取水口及舊有2000公噸的儲水庫，供農民灌溉使用。玉溪農會蔡宗翰指出，接下來要種二期稻，有稻農反映雨水太少，需要臨時抽水，建議分批插秧，不然大家都沒有水可用，現在有西北雨還可以稍微「解渴」。

花蓮縣長徐榛蔚表示，此次旱災可能造成對產業的衝擊，但蜜香紅茶是花蓮最具代表性的特色茶，為提升花蓮茶產業，今年也透過瑞穗鄉農會協助進行縣級蜜香紅茶評鑑比賽，希望將高品質的茶品提供喜愛品茗的民眾，今年也將規畫在台北的茶葉博覽會中擴大辦理。