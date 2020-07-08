快訊

抵制中國呼聲高，「印度製造」到底行不行？

夫妻相差20歲 桃園男桿麵棍打死老婆留下未滿周歲兒子

聽新聞
test
0:00 / 0:00

6月雨量僅29毫米 花蓮瑞穗茶葉旱害每公頃救助5萬元

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
瑞穗茶園旱害嚴重，中央啟動救助方案，申請災害救助期間為即日起至7月17日止。圖／報系資料照
瑞穗茶園旱害嚴重，中央啟動救助方案，申請災害救助期間為即日起至7月17日止。圖／報系資料照

花蓮瑞穗鄉舞鶴地區盛產茶葉，近日深受旱害，茶葉都枯了。花蓮縣政府表示，中央公告啟動救助方案，茶葉救助額度為每公頃5萬元，申請災害救助期間為即日起至7月17日止，例假日照常受理，符合資格者須損失2成以上，救助以一次為限。除此之外，農會建議稻農分批插秧，避免水源不足。

茶樹生長最適宜的平均溫度在18至25°C之間，且需要多量而分布適當的雨量。但近來舞鶴台地的茶產區，因氣候異常，6月的雨量僅29毫米，且30度以上最高溫度天數多達28天，加上現有的灌溉水源有限，導致茶樹乾枯。

縣府農業處指出，除了茶葉外，瑞穗盛產鶴岡文旦，不過文旦屬耐旱作物，尚無災情，剛好稻米一期都已收割，沒有受到影響；至於接下來的金針花因氣溫忽冷忽熱，花期受影響，今年會開比較晚，其他目前也暫無出現嚴重旱害的作物。提醒農民若有災情，可向農會或鄉鎮公所回報，經由農糧署、農改場及縣府會勘後，認定受災2成以上、無收穫面積佔農作面積5％等，才有可能啟動救助方案。

瑞穗鄉農會總幹事黃盛皇說，鶴岡有少部分咖啡樹受到旱害，不過範圍不大，農委會今年已核定800萬元經費，規畫整理水源地取水口及舊有2000公噸的儲水庫，供農民灌溉使用。玉溪農會蔡宗翰指出，接下來要種二期稻，有稻農反映雨水太少，需要臨時抽水，建議分批插秧，不然大家都沒有水可用，現在有西北雨還可以稍微「解渴」。

花蓮縣長徐榛蔚表示，此次旱災可能造成對產業的衝擊，但蜜香紅茶是花蓮最具代表性的特色茶，為提升花蓮茶產業，今年也透過瑞穗鄉農會協助進行縣級蜜香紅茶評鑑比賽，希望將高品質的茶品提供喜愛品茗的民眾，今年也將規畫在台北的茶葉博覽會中擴大辦理。

另外，依據農業天然災害救助辦法規定，公所可視實際情形成立專案小組，動員機關內服務人員或村(里)長，分組併行協助農業災情勘查及現金救助工作。

花蓮瑞穗茶葉受到旱害，中央公告啟動救助方案，茶葉救助額度為每公頃5萬元。圖／報系資料照
花蓮瑞穗茶葉受到旱害，中央公告啟動救助方案，茶葉救助額度為每公頃5萬元。圖／報系資料照

茶葉 農民 雨量

延伸閱讀

日本九州豪雨56死！岐阜長野破雨量紀錄 氣象廳發危險最高等級

花蓮瑞穗鄉茶園旱害 救助每公頃5萬元

東縣府攜手縣農會創共榮共贏 合作拚觀光

左鎮農會烘焙嘉年華 推出美味芒果口袋餅與好吃破布子

相關新聞

國道指標挨批「不夠直覺」很廢 林佳龍：不夠好就改善

圖文創作者蕭瑩燈日前在臉書上傳一張國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌，有駕駛不小心撞上分隔島，並提到這是長久以來，自己對這...

高鐵三波優惠一次看！ 訂房加購高鐵車票最低享六折

為響應中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行防疫新生活運動，落實防疫之餘，也能輕鬆享受生活，台灣高鐵公司宣布於疫情趨緩階段推出...

A330落地降落三系統全失效 運安會決定介入調查

今年6月14日，空中巴士A330驚傳落地降落時三套電腦系統全失效事件，險滑出松山機場跑道，由於是全球首例，引起航空界高度...

安心旅遊GO了沒 銅板價暢遊台北

隨著國內疫情逐漸緩和，民眾出遊興致大增，台北市觀光傳播局推出「安心旅遊」專案，只要先上北北基好玩卡或KLOOK 官網購票，即可享有歡樂銅板價與套票等優惠；觀傳局並規畫17 條安心旅遊路線、推出安心旅宿，鼓勵民眾一起安心GO 台北。

國五連假分流 專家「會診」：差別費率最有效

端午連假國五連塞卅二小時惹民怨，交通部長林佳龍日前拋四大強化管制措施，包含檢討高乘載的時段和範圍，盼透過分流緩解塞車。交...

桃機也擬推偽出國 搭機環島 長榮擬派Hello Kitty機

新冠肺炎疫情衝擊全球，松山機場日前舉辦「偽出國」出入境體驗，引發熱潮。桃園機場更進一步，預計推出「搭機環島」遊程，由國籍...

小鮮肉床上近身肉搏戰 蔡明亮《日子》亞洲首映贏滿堂彩

看完《日子》，朋友問起有什麼感受，想了一下，回覆兩個字：可愛。蔡明亮導演是一個很可愛的創作者。他有身為藝術家執著的一面，求真或求美或求全，更有熱烈想邀請觀眾進到他世界裡的吸引力。

6月雨量僅29毫米 花蓮瑞穗茶葉旱害每公頃救助5萬元

花蓮瑞穗鄉舞鶴地區盛產茶葉，近日深受旱害，茶葉都枯了。花蓮縣政府表示，中央公告啟動救助方案，茶葉救助額度為每公頃5萬元，...

科教館15日重新開館 19歲以下免費入場報復性玩科學

整修半年的國立台灣科學教育館，即將在7月15日、暑假第一天起正式開館，更搭配教育部促進國旅專案推出限時好康，凡19歲以下...

老人財產安全面臨3威脅 可透過這方式來保障

台南市社會局日前協助保護個案林姓老翁完成財產信託，讓沒有子女、中風需要仰賴呼吸器的老翁透過專業信託的銀行，持續穩定支付醫...

暑假神卡就是它！「愛台灣博物館卡」再加入十大館所

天氣炎熱，正是逛博物館的最佳時刻。故宮發行、可暢遊全台博物館的「愛台灣博物館卡」，明起新增10個聯盟博物館所，加上7月7...

影／共創無煤家園 環團宣布八八上街為健康而走

台灣健康空氣行動聯盟上午與中華民國診所協會全聯會、台中市大台中醫師公會及彰化縣醫療界聯盟共同召開記者會，宣布八月八日將在...

熱門新聞

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」升空一圈下機可買免稅

年邁拉布拉多被鍊在收容所外 遺留紙條「學不乖」惹網友不捨

新竹喜來登自助餐推1大人用餐 帶1名孩童免費

桃園青埔六大地標到位 華泰名品城再迎兩大獨家品牌

50多歲女性婦突然認不得家人 原來感染日本腦炎

紙風車大火一個月了 吳念真被遞「現金信封」感動莫名

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。