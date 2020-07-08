科教館15日重新開館 19歲以下免費入場報復性玩科學

整修半年的國立台灣科學教育館，即將在7月15日、暑假第一天起正式開館，更搭配教育部促進國旅專案推出限時好康，凡19歲以下的青年及兒童（2001年7月1日以後出生者），7月15日至8月31日期間，可享不限次數免費。

今年2月起，科教館進行「屋頂室內外空間重整暨一樓大廳及半戶外空間更新計畫」，休館將近五個月。

科教館指出，重新開館將以嶄新的科學服務與大家見面。三樓全新的常設展區「敲敲打打工作坊」內容設計融合STEAM領域相關知識，滿足觀眾動手做的期待，在玩樂中主動探索、自我學習，同時透過共同協作、討論與分享，還能發展充滿創意、實踐自我的設計。

展區包含六大主題：「塗鴉機」、「風管與飛行器」、「快樂城市」、「彈珠機」、「光影遊戲」與「連鎖反應」，開放式的學習環境，鼓勵大家從中自行發掘問題、尋找解決方案。

在2016推出就好評不斷的「仿生-從大自然來的絕妙點子特展」也重返，帶領大家從動物、植物、自然環境及未來創新等多元面向，深入認識包含魔鬼氈、安全帽、A380飛機等仿生科技的奧妙。

科教館自暑假起推出的初探科學劇場，以全新的科學戲劇，讓觀眾可以藉由觀察、互動的過程，深入淺出認識各種科學概念。暑期第一檔劇「費布納西先生與露比兔」從科學之母-數學的議題切入，透過有趣又好玩的劇情，並邀請觀眾1都成為劇中的一分子，一起從兔子生長問題了解「費布納西數列」，打破數學很難的觀念，讓你覺得數學好好玩。更多科教館開館詳情洽詢:https://www.ntsec.gov.tw/。