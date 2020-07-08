C肝新藥艾百樂疑釀死 食藥署令肝功能太差者禁用
食藥署今天宣布，去年有1.6萬人使用的健保C肝口服新藥「艾百樂膜衣錠」成分，在國際間傳出不良反應病例，國內也疑釀1例死亡、5例黃疸，即起全面禁止肝功能差的患者用藥。
衛生福利部食品藥物管理署今天發布新聞稿指出，近期美國食品及藥物管理局（FDA）發布警訊，含pibrentasvir/glecaprevir成分藥品警訊治療中度至重度肝功能損害的慢性C型肝炎病人，可能引起肝功能衰竭惡化等不良反應。
食藥署藥品組科長洪國登接受記者電話訪問時表示，根據了解，這項藥品成分在國內僅有1款藥，也是健保給付的C肝口服新藥「艾百樂膜衣錠」（Maviret），去年國內約有1.6萬人用藥。
洪國登指出，食藥署去年9月曾發布風險溝通表，提醒醫療人員及民眾注意用藥風險，考量台灣屬於肝病盛行率較高的國家，近期進一步蒐集國內外資料、評估該成分藥品臨床效益及風險，並提藥品安全評估諮議小組討論。
洪國登說，國內「全國藥物不良反應通報系統」曾接獲6例疑似使用該成分藥品導致肝臟相關不良反應通報，1例死亡、5例黃疸，雖和此藥有關，但也無法排除是病人肝功能原本就不好，疾病惡化才導致不良反應，決議今天起新增藥品禁忌症，禁止將含此成分藥品用於中度、重度肝損害或曾發生肝功能代償不全的病人。
醫師開立處方前應評估病人肝功能情形，再決定是否使用此藥，並於用藥期間密切監測病人肝功能；民眾就醫時也應告知醫師自身完整病史及用藥史，例如是否曾罹患B肝、肝癌或其他肝病等，以便醫師評估，服藥期間若出現疲倦、虛弱、食慾下降、噁心、嘔吐、眼睛或皮膚呈現黃色或糞便顏色變淡等症狀，務必立即回診尋求醫師協助。
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