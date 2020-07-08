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暑假神卡就是它！「愛台灣博物館卡」再加入十大館所

聯合報 / 記者陳宛茜/台北即時報導
愛台灣博物館卡新增10個聯盟博物館所。圖/故宮提供
愛台灣博物館卡新增10個聯盟博物館所。圖/故宮提供

天氣炎熱，正是逛博物館的最佳時刻。故宮發行、可暢遊全台博物館的「愛台灣博物館卡」，明起新增10個聯盟博物館所，加上7月7日正式營運的「台灣博物館─鐵道部園區」，讓原先28家合作博物館(園區)變成39家。

7月18日起，更推出發卡以來首波288場優質活動讓卡友免費報名參加，讓你周周遊學

故宮表示，發行半年的「愛台灣博物館卡」合作場館除原有的人氣博物館外，7月9日起更大舉加入10家聯盟博物館，包含台北當代藝術館、七股台灣鹽博物館，以及台南市文化局轄下的8個超夯美拍熱點，包含山上花園水道博物館、左鎮化石園區、水交社文化園區、安平古堡、安平樹屋、赤崁樓、億載金城以及1661台灣船園區。以上館所或園區只要憑博物館卡，購票都可以享有至少8折的優惠。

加碼推出的「周周來遊學」活動，從7月18日至年底，總共推出288場體驗活動，讓卡友免費報名參加或搶票。

像是故宮南院的實境解謎活動以及大型戶外音樂劇保留席、日星鑄字行的活版印刷體驗、春水堂人文茶館的珍珠奶茶手搖體驗、科工館的雷雕和3D創作、祥儀機器人夢工廠的太陽能車DIY、舊振南漢餅手作、台灣氣球博物館的氣球DIY、和平島公園的小島製皂捏捏皂、生力農場的品茗體驗、奇美食品的鳳梨酥烘焙、野柳的奇石很有趣導覽。每周六、日還提供40張免費台北市立動物園門票讓民眾搶訂。

288場精彩活動將於7月9日中午12點開始搶訂，名額有限。卡友免費活動詳情，請上愛台灣博物館卡官網查詢：

https://museumpass.welcometw.com/

博物館 故宮南院 遊學

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