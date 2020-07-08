國道指標挨批「不夠直覺」很廢 林佳龍：不夠好就改善

圖文創作者蕭瑩燈日前在臉書上傳一張國道二號鶯歌、八德匝道口指示標誌，有駕駛不小心撞上分隔島，並提到這是長久以來，自己對這種道路標示感到痛恨的問題，也就是經常在快速的一個彎道後出現這種指示標誌，0.2秒間你必須決定左邊右邊。

蕭瑩燈說，這個常見的標誌，八德寫在左邊但指向右，鶯歌寫在右邊但指向左，映入眼睛的第一瞬間是文字，左右意識已然確定，下一瞬間又發現右邊的向左、左邊的向右，無怪乎這台車無所適從直接撞上。

蕭瑩燈更批評，道路標誌只能給出明確的指示，不能給駕駛人花時間思考。只要稍加修不就簡單直觀多了；隨後更忍不住諷刺「我們的交通管理單位真的很廢」。

蕭瑩燈的發文也立刻引發不少網友迴響，強調真的超困擾，尤其是對空間、方向感、路又不熟的人真的會容易走錯。

對此，交通部長林佳龍今在臉書發文表示，有注意到國道二號鶯歌/八德匝道口指示標誌的問題，已經轉請高公局改善，另外在上游增設指示標誌，讓大家提早因應。

林佳龍也提到，上個禮拜台中市議員張家銨也在反映國1接國3彰化系統交流道，第一個牌面寫南投、大甲右線，標誌上南投在左邊、大甲在右邊，到了下個分岔路口卻是左右顛倒，已經請高公局設法改良，高公局也在一周內完成。

林佳龍強調，雖然高公局設置指示牌符合設置規則規定，但我想，指示牌就是給用路人看的，既然用路人覺得有未盡妥適，那就有改善必要。畢竟用路人看的不是符不符合設置規則，只是希望直覺點。也請大家幫忙看看，還有那些不易識別的高速公路號誌/標線，提供高公局改良參考。