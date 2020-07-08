聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／共創無煤家園 環團宣布八八上街為健康而走
台灣健康空氣行動聯盟上午與中華民國診所協會全聯會、台中市大台中醫師公會及彰化縣醫療界聯盟共同召開記者會，宣布八月八日將在台中舉辦Covid-19後疫情時期，台灣第一場反空汙抗暖化遊行。他們呼籲國人站出來，共同為無煤家園的爸爸健康而走，同時也為台灣邁向零碳排而走。
台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃指出，八月八日也是台灣在2009年歷經第一場極端氣候鉅災的國難日，葉光芃指出，後新冠疫情的熱浪、洪災等氣候緊急事件頻傳，歐盟及英美日等國今年5月皆出現氣象觀測以來的當月最高溫，而中國在6月份遭逢雨彈狂襲，26個省份淹水釀巨災，北市也在6月測得124年來最高溫(38.9度C)，空汙和氣候危機正持續升高，現在進行式的氣候戰爭加乘Covid-19疫情新常態，恐怕對脆弱度高的台灣國土帶來新的健康威脅，他呼籲國人在八月八日站出來，共同為健康而走。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言