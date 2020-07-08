影／共創無煤家園 環團宣布八八上街為健康而走

看完《日子》，朋友問起有什麼感受，想了一下，回覆兩個字：可愛。蔡明亮導演是一個很可愛的創作者。他有身為藝術家執著的一面，求真或求美或求全，更有熱烈想邀請觀眾進到他世界裡的吸引力。

2020-07-08 12:28