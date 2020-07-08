68歲男頻尿床不自覺 就醫發現攝護腺肥大瀕腎衰竭
68歲熟男近期夜間常不自覺尿床，就醫時醫師發現他全身水腫且下腹隆起，檢查發現是攝護腺肥大導致嚴重尿滯留，不僅一口氣導出多達2公升尿液，尿液甚至逆流造成腎水腫，瀕臨腎衰竭。
收治患者的書田診所泌尿科主任醫師周固今天在記者會中表示，一般男性膀胱容量約420毫升，但這名個案竟導出2公升尿液，是常人的5倍，顯示攝護腺肥大問題相當嚴重且膀胱已失去功能，進一步檢查發現他不僅有攝護腺肥大，又因糖尿病長期未追蹤治療，導致膀胱神經受損，傷害膀胱又傷腎。
周固表示，攝護腺肥大的發生率與年齡有關，年過30歲每增加10歲、發生率上升15%，年過90歲的高齡族群幾乎100%有攝護腺肥大；臨床上因攝護腺肥大導致尿滯留，約每年每千人有4.5至18人。
周固解釋，攝護腺肥大會阻塞尿路，導致排尿不順，出現排尿困難、頻尿、夜尿、急尿、漏尿、排尿次數增多、有餘尿感、血尿、尿滯留等症狀，一旦有大量尿液滯留在膀胱中，恐不自覺漏尿，甚至出現尿液逆流，造成腎水腫、腎功能受損而全身水腫，不容小覷。
治療方面，約40%攝護腺肥大者只要使用藥物就能漸漸改善，約10至27%病情惡化須以手術治療；不過，當攝護腺肥大出現腎衰竭、重複尿滯留、重複泌尿道感染、血尿、膀胱憩室膀胱結石，則建議考慮手術治療。
所謂「病向淺中醫」，周固呼籲，有攝護腺肥大及糖尿病的民眾應及早治療並定期追蹤，以免造成膀胱神經受損或尿路阻塞，而導致嚴重的併發症發生；攝護腺肥大以藥物治療持續超過一年沒改善，應考慮手術治療，一旦有併發症發生，就可能對腎臟造成不可逆的傷害，不可輕忽。
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