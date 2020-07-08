快訊

2020全球最強護照出爐：日本蟬聯第一 台灣33名

新北3歲女童遭男童猛摳下體流血 老師竟只顧一旁滑手機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高鐵三波優惠一次看！ 訂房加購高鐵車票最低享六折

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台灣高鐵。圖／台灣高鐵公司提供
台灣高鐵。圖／台灣高鐵公司提供

為響應中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行防疫新生活運動，落實防疫之餘，也能輕鬆享受生活，台灣高鐵公司宣布於疫情趨緩階段推出「美好再一起-高鐵飯店聯票系列優惠」，即日起旅客透過飯店聯票合作飯店官網訂房，不僅可享房價超值優惠，加購高鐵車票，還可再享票價六折起優惠。

高鐵說，即日起至8月31日止，透過「飯店聯票」165家合作飯店官網訂房，均享加購高鐵車票，不限標準車廂對號座或商務車廂票價7折優惠（原為八折）。

高鐵說，第二波同步推出的「搭高鐵．住長榮」期間限定超值優惠專案，搭乘適用日期自即日起至7月31日止，入住長榮國際連鎖酒店旗下之礁溪、基隆、台北、台中、台南五館飯店，及今年4月全新開幕的嘉義長榮文苑酒店，加購高鐵車票優惠6折。

高鐵說，第三波則是「8月優惠」專案，8月1日起至8月31日止入住高鐵精選十家合作飯店，包括台北晶華酒店、台中大毅老爺行旅、台南友愛街旅館、台南晶英酒店、台南老爺行旅、旅居文旅高雄館、城市商旅高雄真愛館、義大皇家酒店、墾丁凱撒大飯店或夏都沙灘酒店，於飯店官網訂房時可享加購高鐵車票六折優惠。

高鐵提醒，即日起至10月31日，旅客購買高鐵飯店聯票，有機會適用交通部觀光局推出安心旅遊自由行旅客住宿優惠，每房現場折抵住宿費最高1000元，還可搭配振興三倍券使用。

高鐵「飯店聯票」八月住房優惠享加購高鐵六折內容。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵「飯店聯票」八月住房優惠享加購高鐵六折內容。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵「飯店聯票」7月住房優惠享加購高鐵六折內容。圖／台灣高鐵公司提供
高鐵「飯店聯票」7月住房優惠享加購高鐵六折內容。圖／台灣高鐵公司提供

高鐵 晶英酒店 長榮

延伸閱讀

新竹高鐵站區商辦滿租 周邊套房也變創業工作室

貴州安六高鐵 開通營運

600元川菜吃到飽！兄弟飯店推40道料理無限供應，振興訂房加碼送300元餐券

桃園青埔六大地標到位 華泰名品城再迎兩大獨家品牌

相關新聞

安心旅遊GO了沒 銅板價暢遊台北

隨著國內疫情逐漸緩和，民眾出遊興致大增，台北市觀光傳播局推出「安心旅遊」專案，只要先上北北基好玩卡或KLOOK 官網購票，即可享有歡樂銅板價與套票等優惠；觀傳局並規畫17 條安心旅遊路線、推出安心旅宿，鼓勵民眾一起安心GO 台北。

高鐵三波優惠一次看！ 訂房加購高鐵車票最低享六折

為響應中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行防疫新生活運動，落實防疫之餘，也能輕鬆享受生活，台灣高鐵公司宣布於疫情趨緩階段推出...

A330落地降落三系統全失效 運安會決定介入調查

今年6月14日，空中巴士A330驚傳落地降落時三套電腦系統全失效事件，險滑出松山機場跑道，由於是全球首例，引起航空界高度...

國五連假分流 專家「會診」：差別費率最有效

端午連假國五連塞卅二小時惹民怨，交通部長林佳龍日前拋四大強化管制措施，包含檢討高乘載的時段和範圍，盼透過分流緩解塞車。交...

桃機也擬推偽出國 搭機環島 長榮擬派Hello Kitty機

新冠肺炎疫情衝擊全球，松山機場日前舉辦「偽出國」出入境體驗，引發熱潮。桃園機場更進一步，預計推出「搭機環島」遊程，由國籍...

14歲少女腹痛無法解尿 竟是處女膜閉鎖經血淤積造成

南投一名14歲少女最近一個月經常腹痛，甚至出現解尿疼痛、尿不出來，在兒科就醫治療沒有緩解，媽媽趕緊帶她到南投醫院就醫，超...

遊客遭砸傷！溯溪遇到落石該怎麼辦？

6月20日下午，太魯閣國家公園內的花蓮縣秀林鄉黃金峽谷，傳出有三名遊客溯溪時，遭落石砸傷，消防局組成30人救難小組上山搜救，其中傷勢最重者發現時已無呼吸心跳，另兩名輕傷者送醫救治。

雙北等四縣市高溫特報 大台北地區小心午後雷陣雨

受到太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局表示，今天中午前後花蓮縣縱谷，新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請...

防黃斑部病變 可自我檢測

黃斑部病變，許多人以為中老年人才會發病，但近年年輕人高度近視普遍、長時間觀看電腦手機螢幕，黃斑部病變也漸年輕化，最近有媒...

健康保衛站／預防腦中風 習慣、飲食著手

屏東一名76歲老翁因手腳無力、嗜睡掛急診，確診是腦中風，中風後吞嚥困難，須放置鼻胃管灌食。屏東基督教醫院神經內科醫師陳昶...

健康你我他／打胰島素藥效較快 醫師讓我生出信心

我是一個有30年三高病史的患者，得糖尿病的時間更長達近40年，然後我也是一個常應酬、愛吃美食，不是一個稱職的病人。還好我...

產後愈早下床愈好 避免肺栓塞

孕產婦要小心肺栓塞，且產後愈早下床愈好。生第二胎的39歲李小姐，一個半月前就在鬼門關前走一遭，為給寶寶最好養分，她懷孕期...

熱門新聞

偽出國熱！桃機擬推「搭機環島」升空一圈下機可買免稅

年邁拉布拉多被鍊在收容所外 遺留紙條「學不乖」惹網友不捨

晚上11點才賣！麥當勞「深夜雞塊套餐」還加碼麥脆雞腿

新竹喜來登自助餐推1大人用餐 帶1名孩童免費

桃園青埔六大地標到位 華泰名品城再迎兩大獨家品牌

50多歲女性婦突然認不得家人 原來感染日本腦炎

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。