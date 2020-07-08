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高鐵三波優惠一次看！ 訂房加購高鐵車票最低享六折
為響應中央流行疫情指揮中心鼓勵民眾力行防疫新生活運動，落實防疫之餘，也能輕鬆享受生活，台灣高鐵公司宣布於疫情趨緩階段推出「美好再一起-高鐵飯店聯票系列優惠」，即日起旅客透過飯店聯票合作飯店官網訂房，不僅可享房價超值優惠，加購高鐵車票，還可再享票價六折起優惠。
高鐵說，即日起至8月31日止，透過「飯店聯票」165家合作飯店官網訂房，均享加購高鐵車票，不限標準車廂對號座或商務車廂票價7折優惠（原為八折）。
高鐵說，第二波同步推出的「搭高鐵．住長榮」期間限定超值優惠專案，搭乘適用日期自即日起至7月31日止，入住長榮國際連鎖酒店旗下之礁溪、基隆、台北、台中、台南五館飯店，及今年4月全新開幕的嘉義長榮文苑酒店，加購高鐵車票優惠6折。
高鐵說，第三波則是「8月優惠」專案，8月1日起至8月31日止入住高鐵精選十家合作飯店，包括台北晶華酒店、台中大毅老爺行旅、台南友愛街旅館、台南晶英酒店、台南老爺行旅、旅居文旅高雄館、城市商旅高雄真愛館、義大皇家酒店、墾丁凱撒大飯店或夏都沙灘酒店，於飯店官網訂房時可享加購高鐵車票六折優惠。
高鐵提醒，即日起至10月31日，旅客購買高鐵飯店聯票，有機會適用交通部觀光局推出安心旅遊自由行旅客住宿優惠，每房現場折抵住宿費最高1000元，還可搭配振興三倍券使用。
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