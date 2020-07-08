防疫英雄餐 台糖江南渡假村推「阿中饗你了」住宿優惠
振興3倍券將上路，龐大商機業者摩拳擦掌，台糖尖山埤江南渡假村推出「親愛的，我把振興券變大了」優惠活動，今年底前持千元紙本振興券可現場兌換1200元江南百元抵用券，還有「阿中饗你了」住宿優惠，推出防疫英雄餐，邀請遊客來出遊，將振興3倍券發揮最大效用。
台糖尖山埤江南渡假村表示，這項好康方案，可抵園內住宿、餐飲、休閒及各類商品消費(菸酒、蘭花、團體及特殊專案皆不適用，恕不找零)，使用期限至今年12月31日止，歡迎遊客踴躍兌換使用。
同時，暑期推出「阿中饗你了」住宿專案，豪華木屋2人房平日住宿含早餐，享用與阿中部長同等禮遇的「防疫英雄套餐」，再加贈台糖蠔蜆精每人1瓶，專案優惠價每房4320元；另為感謝防疫英雄，具「醫、護、軍、警、消」防疫人員身分者，憑證訂房只要3650元。官網住宿方案皆適用安心旅遊補助、振興三倍券或江南百元抵用券(透過第三方訂房平台者除外)。
今年暑假期間，尖山埤江南渡假村除配合交通部觀光局「致青春」免費入園方案，高中以下學生、幼童（限民國90年7月1日後出生之國民）都可不限次數免費入園外，同時亦推出「全國唯一水庫獨木舟」體驗活動，享平日300元、假日350元優惠(需前1日預約、4人成行、19歲以上另收門票)，更多詳細活動內容請洽服務專線（06）6233888，或上官網www.chiensan.com.tw查詢。
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