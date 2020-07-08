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A330落地降落三系統全失效 運安會決定介入調查

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
今年6月14日華航CI202浦東飛松機編號B-18302空中巴士A330飛機落地發生故障，駕駛自動駕駛系統煞不住，改手動後於煞住，煞住時已在松機跑道末端，機上80多人平安。圖為B-18302去年降落松山機場畫面。本報資料照片
今年6月14日華航CI202浦東飛松機編號B-18302空中巴士A330飛機落地發生故障，駕駛自動駕駛系統煞不住，改手動後於煞住，煞住時已在松機跑道末端，機上80多人平安。圖為B-18302去年降落松山機場畫面。本報資料照片

今年6月14日，空中巴士A330驚傳落地降落時三套電腦系統全失效事件，險滑出松山機場跑道，由於是全球首例，引起航空界高度關注。國家運輸安全調查委員會昨天拍板，由於符合通報處理規則，將介入調查。

本報3日揭露該起異常事件，運安會主委楊宏智當時說，由於該起事件非事故，不符合啟動調查的條件，不過有潛在狀況都會關心，將視操控電腦的狀況「失控到什麼程度」，決定是否介入調查，最快這周二決定。據了解，昨天下午運安會召開會議，拍板介入調查，今天將派主任調查官。

楊宏智說，根據昨天會議結論，駕駛員有因三套FCPC故障造成操作困難，符合通報處理規則第14條或第19條得判定為航空事故。另從結果論，航機雖無衝 /偏出跑道，藉由運安會對本案深入調查， 得以更廣泛關注數年來A330相關航空事件系統性技術問題，並與民航局攜手合作調查本案，期望透過國際運輸安全協會（ITSA）平台對國際社會有所貢獻。

楊宏智說，現場資料含照片，及初步文件由民航局提供。另運安會黑盒子國家實驗室，開啟A330航機飛航記錄器 (FDR)/ 語音記錄器（CVR）解讀作業。運安會將解讀飛航記錄器狀況，與空中巴士原廠處理的資料交叉比對，並與民航局協同，三方深入探討相關安全議題。

6月14日華航CI202浦東飛松機班機，飛機註冊編號B-18302，機上80餘人。在雨天濕滑跑道降落階段，主輪已觸地、反推力準備啟用過程中，駕駛員發現飛控主電腦三套系統、發動機反推力系統、自動剎車系統及減速板均失效，導致飛機減速異常，隨即以人工剎車進行減速，最後停在距離跑道末端十公尺左右距離。

民航局遂於上月24日發布飛安公告，提醒有相同機型國籍航空公司注意，尤其是降落地點與松機跑道長度類似，更要提前計畫跟預防，包括對雨天濕滑跑道進場前落地性能計算、使用人工煞車所需停機的距離等；如有落地距離不足疑慮時，應考慮轉降其他備用機場。目前華航有23架、長榮則有九架相同機型飛機。

民航局 空中巴士 松山機場

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