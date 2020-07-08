14歲少女腹痛無法解尿 竟是處女膜閉鎖經血淤積造成

南投一名14歲少女最近一個月經常腹痛，甚至出現解尿疼痛、尿不出來，在兒科就醫治療沒有緩解，媽媽趕緊帶她到南投醫院就醫，超音波檢查發現，腹部有15公分骨盆腔囊腫，因為少女仍未有月經，醫師確診為處女膜閉鎖，安排造口手術，讓經血順利排出，也恢復了排尿功能。

南投醫院婦產科醫師黃子菲說，這名少女從初經以來經血都累積在體內，瘀積的經血累積在子宮、雙側輸卵管及陰道，而超音波看到的骨盆腔囊腫就是被經血撐大的陰道，電腦斷層的檢查可以很明顯看到子宮腔、陰道及輸卵管積血的量以及相對位置，並且壓迫到膀胱及尿道造成解尿困難，再不處理就壓迫到輸尿管造成腎水腫，影響到腎臟功能。

醫師與患者跟家屬解釋後，以手術把閉鎖的處女膜做造口，把蓄積的經血引流出來，原來她體內累積1200毫升的經血，醫師推論應該一年前就開始初經了。

黃子菲說，處女膜閉鎖發生率大約在千分之一至兩千分之一的活產女嬰中發現，由於新生兒生殖孔道較小，如果新生兒未發現，就可能在青少女時期發現。臨床症狀可能有腹部慢性疼痛、背痛、周期性疼痛、無月經、尿滯留及解尿困難，內診時發現處女膜無開口並鼓脹透著藍紫色。

因蓄積經血在陰道之中，治療方式為處女膜造口手術並將陳舊經血引流，後續經血滯留可能造成子宮內膜異位，如果手術後有慢性骨盆腔疼痛或是預防性使用藥物停經來治療或預防子宮內膜異位。