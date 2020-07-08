臺灣工業界人才培育重鎮 臺北科技大學面臨校地不足之困境

籲請各界支持臺北科技大學爭取建國啤酒廠部分土地變更為教育用地創造臺灣、臺酒、學校三贏

工業建國、吾校任重，作為國內頂尖實務研究型大學，臺北科技大學自1912年建校以來，一直競競業業培育專業技術人才，推動臺灣經濟發展。為配合台北市發展，犧牲校地開拓忠孝東路及建國南北路，校地由臺北工專時期的12.9公頃減為9.6公頃。為台灣產業急需學技專精人才，該校培育學生人數從4千人成長至1萬3千多人。北科大校地嚴重不足，發展受限，明顯箝制技職教育的發展。

現今，鄰近的建國啤酒廠都市計畫變更案，為母校困境與臺灣的技職教育帶來一線機會。臺北科大變更建議方案：一、未損臺酒公司利益，且臺酒公司將取得更多樓地板開發面積。二、對於臺北市市民因而享有更高質的友善綠空間，營造出更舒適的生態社區生活圈。三、教育是社會公益也是百年大業，百年老校取得校地持續壯大，為臺灣培育更多優秀人才。四、臺北科大方案尊重文資決議，召集化工與生物科技系師生及釀造發酵專家保存啤酒產線微生產，啤酒產業活化保存再利用。五、臺北科大善盡歷史建物維護之責，修復保存再利用。

身為臺北工專與臺北科大校友們，盼請社會各界支持臺北科技大學所提出之變更建議方案，將臺酒公司原應回饋之土地，移撥給北科大作為校地，在無須拆除所有建物僅須內部整修，即可作為學校教學實習、產學研發、文創發展等場域，並導入綠色生態開放式校園，透過北科大建築、設計、文發、及化工與生物科技等系所，整合歷史建築、文物及發酵學老師專家，進行活化古蹟再利用，保存釀酒文化，展現城市歷史及文化教育新風貌。北科大所提方案將是臺灣文資文創、臺酒、教育三贏的最佳方案。

國立臺北科技大學產官學研菁英協會

理事長 友達光電 彭双浪董事長

督導理事長 豐群企業集團 張宏嘉董事長

榮譽理事長 車王電子 蔡裕慶董事長 元智大學 詹世弘前校長

副理事長 鐿鈦科技 林寶彰總裁 拓凱實業 沈文振董事長

常務理事 群光電能 曾國華總經理 喬訊電子 張水美董事長

理事 亞力電機 楊振通總裁 佳得集團 張孫堆總裁

美琪瑪國際嚴隆財董事長 蓉銘投顧 李嘉華董事長

弘樺建設 王小瀋董事長 義隆電子 葉儀晧董事長

工業局 林文仲顧問 璞永建設 楊岳虎董事長

冠球公司 黃國真董事長 台塑海運 楊映煌前總經理（以畢業年級排序）

常務監事 元福實業 陳輝俊董事長

監事 電子檢驗中心李海清執行長 金像電子黃盛郎前執行長

會員代表 台唐工業 王世雄董事長 承德油脂 李義發董事長

信華毛紡 簡茂男董事長 欽和工業 洪三平董事長

全華圖書 陳本源董事長 福盈科技 莊才晉董事長

尚磊科技 白陽泉董事長 億光電子 葉寅夫董事長

南機實業 吳尚清董事長 台恩實業 洪炳雄董事長

威邦工業 徐明德董事長 洋基工程 賴有忠董事長

先鋒材料 陳勝標董事長 聚隆纖維 周文東董事長

聖暉工程 梁進利董事長 新巨企業 高銘傳總經理

大同世界科技 沈柏延董事長 暨全體會員（以畢業年級排序）

國立臺北科技大學校友會全國總會 總會長 郭治華