雙北等四縣市高溫特報 大台北地區小心午後雷陣雨

受到太平洋高壓及西南風沉降影響，中央氣象局表示，今天中午前後花蓮縣縱谷，新北市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意。台北市，南投縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

氣象局表示，今、明（８日、９日）兩天，台灣中南部地區清晨至上午有局部短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門為多雲到晴，馬祖有短暫陣雨，午後大台北、東半部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；今下午起東南部（含綠島、蘭嶼）沿海將有８至９級強陣風，明白天起苗栗以北及馬祖沿海、空曠地區亦有８到９級強陣風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，一周後(15日20時)梅雨鋒面仍從日本向西延伸至華中一帶，呈現南北徘徊的特性，對日本及華中、華南具有嚴重威脅。

吳德榮說，由於天氣型態變化很緩慢，台灣低層持續盛行南風及西南風，中層則有「太平洋高壓脊」，天氣持續高溫炎熱，但大氣不穩定。

吳德榮表示，今、明(8、9日)兩天、低層偏暖濕的南風及西南風；中層則有「太平洋高壓脊」的「沉降增溫」，故天氣晴朗、白天高溫炎熱，要注意防曬、防中暑。由於「太平洋高壓」並不強，無法壓制「大氣不穩定度」的釋放；清晨上午間中南部有局部短暫降雨，午後對流旺盛，大部分在山區，部分平地受影響，應慎防「劇烈天氣」(雷擊、強風及瞬間強降雨)的影響。

氣溫部分，吳德榮說，今日各地區最高溫大約在36度左右，地理環境較特殊的地點，仍有升至37、38度左右的機率。各地區氣溫：北部25至37度、中部24至36度、南部24至36度、東部24至37度。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，周五至下周二(10至14日)天氣型態變化很緩慢，低層西南風的水氣略減少，不穩定度略降；清晨上午西南部有少量降雨，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨，部分鄰近平地受影響，仍有較大雨勢的機率。各地天氣晴朗、白天依然炎熱。