世代對彈「向巴赫致敬」 重現巴赫咖啡館音樂時代

大作曲家巴赫的時代，歐洲開始流行喝咖啡。巴赫總是帶著他的學生們，在咖啡館演奏實驗性高的樂曲、相互激盪。為了重現巴赫的精神，雙鋼琴家葉綠娜、魏樂富擔任音樂總監的「向巴赫致敬—鋼琴協奏曲之夜」，邀請橫跨三個世代、年齡從13歲到60歲的音樂家合奏，引領聽眾回到巴赫鍵盤協奏曲的起點。

2014年起，新象．環境．藝之美文創與葉綠娜、魏樂富共同策劃了跨度數年的「3B全本系列音樂會」，演繹奠定西洋古典音樂史重要基石的3B作曲家──巴赫（J. S. Bach）、貝多芬（L. v. Beethoven）、布拉姆斯（J. Brahms）的完整鍵盤作品。「3B全本系列音樂會」累積演出25場次、200多首鍵盤作品。

葉綠娜表示，鋼琴教育需要整體架構，但現行的考試制度往往只在幾首曲子、幾分鐘內決定分數高低，學生們的練習多半針對特定的選曲，而沒有機會去了解整體。她希望這系列音樂會能讓學生們知道除了技巧外，也要認識整體架構，並提供他們能盡情展現能力的舞台。

8月18 日、19日於國家音樂廳登場的「向巴赫致敬—鋼琴協奏曲之夜」，選擇以巴赫最顯赫的成就—鍵盤協奏曲作為系列音樂會的圓滿終章。在西洋古典音樂史上，鍵盤樂器最初多擔任持續低音（basso continuo）的角色，巴赫是首位擢升大鍵琴為協奏曲中獨奏樂器的作曲家，寫了15首大鍵琴相關協奏曲，讓鍵盤樂器家族自此翻身。

魏樂富表示，巴赫的鍵盤作品不是為了宗教目的，而是為了教育而寫的。其中鍵盤協奏曲更超越了教學，是在咖啡廳中的音樂交流，呈現的結果熱鬧好玩。指揮廖嘉弘則說，一次演完巴赫的所有鍵盤協奏曲，對指揮及樂團來說都深具挑戰性。

8月18日「第一夜．當鍵盤樂器成為主角」，聚焦於巴赫讓一部大鍵琴成為協奏曲中獨奏角色的革新實驗，由指揮廖嘉弘攜手6位青年鋼琴家──程致彤、陳韻安、汪奕聞、黃俊瑜、許珊綺、黃子嘉，2位優秀長笛家──楊智越、林于斐，及台北世紀演奏家室內樂團，帶來第一至七號鍵盤協奏曲。

8月19日「第二夜．多重聲響的世代對彈」特別安排葉綠娜與李昍㦉師生共繹C小調二鍵盤協奏曲；同為葉綠娜門下出身的廖皎含，則率領自己的學生李聿惟、楊開朗攜手合作D小調三鍵盤協奏曲。三代師生的「世代對彈」，精彩重現當年巴赫與兒徒們在咖啡館相互激盪的燦爛光景。