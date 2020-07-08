國五連假分流 專家「會診」：差別費率最有效

端午連假國五連塞卅二小時惹民怨，交通部長林佳龍日前拋四大強化管制措施，包含檢討高乘載的時段和範圍，盼透過分流緩解塞車。交通部高公局昨為此委託中華民國運輸學會邀專家學者「會診」，但相關建議下周才公布。台灣鐵道暨國土規畫學會說，其中以差別費率最有效果，政府也可祭出住宿、景點門票、國道過路費用甚至車票的平日優惠，達到分流效果。

林佳龍說，昨由中華運輸協會舉辦全國性研討會，幾乎所有交通專家都參加，交通部相當重視與會者建議。林佳龍日前也提出四大精進措施，包含檢討高乘載時段與範圍；設計更細緻的時段／路段的差別費率，誘導分流；確保公共運輸服務能量，讓客運成為民眾遊花東的選項；加強宣導利用台九和台二等替代道路，並改善沿路的砂石車威脅行車安全的問題。

台灣鐵道暨國土規畫學會說，其中以差別費率最有效果，砂石車等大車涉及產業，改變不易。但鐵道學會也說，政府不應再助長「連假小確幸」，應鼓勵民眾平常出遊，甚至可在住宿、景點門票、高速公路過路費用、車票提出平日優惠，民眾也要改變觀念，多利用特休休假，而不是一窩蜂擠連假。

至於分流利用台九線北宜公路或台二線濱海公路，其中濱海公路從宜蘭縣境內的頭城鎮大里到新北市福隆路段，交通部公路總局曾研議截彎取直，但此可行性研究去年一月以經濟效益不高為由結案。宜蘭縣政府昨喊出，將爭取重啟評估大里到福隆路段截彎取直可行性研究，期待濱海公路早日拓寬改善。

但公總說，該區位部分路段跟「基隆暖暖至宜蘭大溪工程改善計畫」重疊，又行經自來水、飲用水水源水質保護區及地下水管制區，當時環保署認定不宜開發，加上引導國五車流有限，因此評估不可行，目前亦無重啟評估規畫。